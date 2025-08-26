“A cierta izquierda boutique le molesta todo”: Sichel defiende los colores de remozada pérgola de Ñuñoa

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, arremetió contra las críticas a la renovación de la pérgola de la principal plaza de la comuna.

El fin de semana, el municipio reinauguró el espacio ubicado en el extremo sur de la Plaza Ñuñoa.

Su renovación incluyó un cierre para evitar que personas en situación de calle se apropien del espacio durante la noche. La intención, recalcan, fue convertirlo en un “espacio seguro y multifuncional para toda la comunidad”.

“Estaba tomada, había ‘okupas’, hubo una polémica, algunos que decían que no había que hacer esto. Estamos muy orgullosos de hacerlo. Es un proyecto que lo que busca es revivir la pérgola”, destacó el alcalde, tras la reinauguración el sábado.

La polémica surgió porque la fachada del lugar fue repintada con colores rojo y amarillo intensos, colores, que según Sichel corresponden a los que habría tenido por varias décadas.

“Pensé que la recuperación de la Pérgola sería motivo de celebración, pero a cierta izquierda boutique le molesta todo”, manifestó el alcalde en una publicación.

“Esa pérgola tiene años, décadas pintada de ese color que fue escogido en su minuto y por lo tanto quisimos mantener el color patrimonial, no todo es política”, aseguró el jefe comunal.