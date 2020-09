A favor de la adopción homoparental, “gobierno de convivencia nacional” y un mayor rol del Estado: Las definiciones de Lavín

En las últimas semanas, algunos personeros de derecha han dado a conocer su voluntad de ser candidatos presidenciales. Hace algunos días, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, manifestó que le gustaría ser candidata. La autoridad comunal, a su vez, ha hecho duros emplazamientos al otro rostro de la derecha que aparece posicionado en las encuestas: el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

Matthei acusó a su par de “populista”, luego que este se definiera como socialdemócrata. Aseguró que cuando una persona “salta barreras ideológicas” y “trata de aparentar algo que no se es”, eso “obviamente es populismo”.

Este martes, Lavin entregó nuevas definiciones políticas en el programa Mucho Gusto de Mega, y se refirió a los dichos de la alcaldesa. Al respecto, sostuvo que “yo felicito a la Evelyn que haya decidido ser candidata, y pura buena onda. Y no quiero entrar en polémicas”.

Posteriormente indicó que “lo que pasa es que en el corazoncito todo duele un poquito. Uno va poniendo el cuero más duro con el paso del tiempo, pero siempre es un poquito”.

Respecto a su definición personal, afirmó que “yo dije lo de socialdemócrata porque siento que Chile va a vivir una nueva etapa, sobre todo después del plebiscito. Va a haber una nueva Constitución, vamos a tener que aprobarla por dos tercios de los chilenos, y eso significa que vas a tener que poner de acuerdo a mucha gente, mucho más allá que tu propio sector”.

“Entonces si tú estás en la derecha y allá está la izquierda, en el fondo el plebiscito y lo que viene después en la Constitución va a ser como acercarse para juntar dos tercios. Yo tengo que convencerlos a ellos y ellos me tienen que convencer a mí. Y el gobierno que venga, ojalá va a ser el primero después de esta nueva Constitución le va a tocar echar a andar la nueva Constitución y va a tener que ser un gobierno de acuerdos, de consensos. Hacer un gobierno de derecha ya no vale la pena, encuentro yo, o hacer un gobierno de izquierda tampoco”, indicó el edil.

En esa misma línea, afirmó que “hay que hacer un gobierno de convivencia nacional, y que acojamos ideas distintas. Y hay ideas para mí, de la socialdemocracia, especialmente la europea, como por ejemplo un rol mucho más activo del Estado, derechos garantizados en educación, en salud y en vivienda, ingreso básico universal”.

Se le preguntó por qué no adhería, entonces, a la definición de derecha social, a lo que respondió que “a mí no me gusta el concepto de “derecha social” no por lo “social”, sino que por lo “derecha”. Yo no creo que Chile necesite un gobierno de derecha, como tampoco un gobierno de izquierda. Tiene que ser un gobierno diferente, de convivencia nacional. Porque o si no, no va a pasar nada en Chile. No vamos a arreglar la delincuencia, el narcotráfico, ninguna de esas cosas”.

Consultado sobre si reniega de su pasado ligado a la derecha, sostuvo que “yo no reniego de nada. Yo veo lo que ha pasado: Bachelet que va a arreglar esto y esto, pero sigue igual; Sebastián Piñera, sigue igual. Entonces en el fondo, para que Chile avance, tú necesitas hacer algo distinto, como diciendo “paremos la pelea”. Hagamos un paréntesis en esta pelea, arreglemos la delincuencia, arreglemos el Sename, arreglemos las policías, el narcotráfico, tengamos ingreso básico universal. Acojamos las ideas de otro para avanzar, porque o si no, esto se transforma en una pura pelea”.

“Si me preguntas si me gustaría encabezar un gobierno de derecha, no. Creo que Chile no necesita eso. Tampoco necesita un gobierno de izquierda, es una cosa distinta”, finalizó la autoridad municipal.