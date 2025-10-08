SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

A nueve años del brutal ataque contra Nabila Rifo: la cronología del crimen que estremeció a Chile

Este martes, la Comisión de Libertades Condicionales de Coyhaique otorgó el beneficio a Mauricio Ortega, que ha permanecido preso por el ataque que en 2016 dejó a la víctima ciega y con mutilaciones severas.

Por 
Roberto Martínez

Este martes, la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, resolvió otorgar a Mauricio Ortega, expareja de Nabila Rifo, el beneficio de la libertad condicional, tras permanecer encarcelado poco más de nueve años, la mitad de la pena a la que había sido sentenciado

El sujeto había sido condenado a 18 años de cárcel por el brutal ataque en contra de la mujer, registrado el 14 de mayo del 2016 y producto del cual la víctima resultó mutilada y quedó ciega.

El caso, que conmocionó a la opinión pública nacional e internacional, se transformó en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en Chile.

Un ataque que estremeció a Chile

El año 2008, a los 21 años y con dos hijos, Nabila comenzó a trabajar en el local nocturno “Bohemia” como garzona y cajera, mismo lugar donde conoció a Mauricio Ortega, de 34 años, que solía frecuentar el local. Tras conocerse, ambos iniciaron una relación en la que, tal como relata Nabila, no hubo problemas al principio hasta el momento de quedar embarazada de su tercer hijo, situación que cambió el trato en su relación.

Según los antecedentes judiciales, la noche del 14 de mayo de 2016, Ortega había organizado una reunión con amigos en su casa.

Durante el encuentro, discutió en reiteradas ocasiones con Rifo e intentó agredirla delante de los presentes, quienes intervinieron para evitar una situación mayor. Ante el ambiente de tensión, familiares retiraron del lugar a los hijos de la pareja.

Tras finalizar la fiesta, Nabila decidió abandonar la vivienda para evitar nuevas confrontaciones. Fue en ese momento que Ortega salió tras ella, vociferando insultos y amenazas, hasta alcanzarla en la vía pública, a tres cuadras del inmueble.

En su testimonio judicial, Rifo relató: “Le dije que al otro día me iba a ir, que era insolente, insoportable, y en eso me doy vuelta y siento que me pega con una piedra en la cabeza. La primera que sentí me retumbó toda la cabeza; con la tercera quedé inconsciente”.

De acuerdo con los peritajes, Ortega la golpeó con una piedra en reiteradas ocasiones, dejándola tendida en el suelo, y luego procedió a extraerle ambos globos oculares antes de huir. Horas después, Carabineros encontró a la víctima con pérdida de masa encefálica, fracturas múltiples y signos de hipotermia.

En su declaración, Nabila admitió que se hizo “la muerta” para evitar que el agresor terminara de asesinarla.

Tras lo anterior, fue trasladada al Hospital Regional de Coyhaique, donde se confirmó que estaba fuera de riesgo vital, pero con lesiones irreversibles, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. No obstante, y debido a la gravedad del ataque, fue derivada a la Posta Central de Santiago para intervenciones reconstructivas y tratamientos especializados.

Nabila Rifo

El juicio y la condena

En mayo de 2017, y después de un mes de juicio y la declaración de 30 testigos, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a Mauricio Ortega a 26 años de cárcel, considerando los delitos de femicidio frustrado, violación de morada y lesiones graves gravísimas.

Sin embargo, en junio del mismo año, la Corte Suprema revisó la sentencia y rebajó la condena a 18 años, al eliminar el cargo de femicidio frustrado y recalificarlo como homicidio frustrado, manteniendo las otras figuras delictivas.

En la ocasión, cuatro de los cinco magistrados del máximo tribunal, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm, se mostraron a favor de reducir la condena.

Sólo Milton Juica disintió, argumentando que el agresor ya había hecho todo lo necesario para que su expareja muriese, ya que, si ese día no hubiese intervenido la atención médica, Nabila Rifo no habría seguido con vida.

Para explicar el fallo, el juez Lamberto Cisternas señaló que la condena que se le dio por femicidio frustrado a Mauricio Ortega no pudo ser comprobada.

No quedó demostrado cabalmente en el proceso, el dolo de matar”, dijo Cisternas que agregó en ese momento que, si bien se acreditaron los golpes y mutilación de los ojos, no queda demostrado el dolo.

“No estamos afirmando que no haya tenido la intención de matar, si no que no queda demostrado que haya tenido la intención de matar”, argumentó.

Desde entonces, Ortega ha permanecido recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Aysén, donde participó en programas de reinserción y talleres laborales, antecedentes que fueron valorados por la Comisión de Libertades Condicionales al momento de su evaluación.

Reacciones y controversia

El caso generó una ola de indignación y solidaridad hacia Nabila Rifo, convirtiéndose en un punto de inflexión en el debate sobre la violencia machista y la desprotección de las víctimas en Chile.

La decisión de conceder la libertad condicional ha generado una fuerte reacción en redes sociales y entre organizaciones feministas, que advierten que el beneficio representa un retroceso en materia de justicia de género.

Si bien el beneficio no implica el término de la condena -pues Ortega deberá continuar cumpliendo condiciones judiciales y estar bajo control de Gendarmería-, la decisión reabre el debate sobre la eficacia de las medidas de rehabilitación y la protección a las víctimas en casos de violencia extrema.

En tanto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunció que desde la cartera apelarán a la decisión de otorgar la libertad condicional a Ortega y a otros 23 internos que postularon junto a él, solicitando además medidas extra de protección para Rifo.

“Lo que vamos a hacer, y ya he instruido a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Priscilla Carrasco) es que apelemos a esta decisión de libertad condicional para que se cumplan los años restantes de condena donde se debe”, sentenció la ministra.

Más sobre:Nabila RifoMauricio OrtegaLibertad condicionalAgresiónJudicialCronologíaCondenaNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Sernac alerta riesgo de incendio y quemaduras por sobrecalentamiento de baterías externas vendidas en Chile

Diputada Labra responde a ministro Grau: “El único que busca rédito electoral con la sala cuna universal es el gobierno”

Los fundamentos de la AC contra el juez Ulloa por “notable abandono de deberes”

Ministra Orellana responde a Kast por aborto legal: “El único voladero de luces es su recorte de US$ 6.000 millones que aún no explica”

Gira en Italia: Van Klaveren confirma encuentro de Boric con presidente Mattarella y se mantiene en suspenso cita con Giorgia Meloni

Cancillería promete campaña “austera” de Bachelet a la ONU, pero oposición exige más transparencia de gastos

Lo más leído

1.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

2.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

3.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Sernac alerta riesgo de incendio y quemaduras por sobrecalentamiento de baterías externas vendidas en Chile
Chile

Sernac alerta riesgo de incendio y quemaduras por sobrecalentamiento de baterías externas vendidas en Chile

Diputada Labra responde a ministro Grau: “El único que busca rédito electoral con la sala cuna universal es el gobierno”

Los fundamentos de la AC contra el juez Ulloa por “notable abandono de deberes”

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre
Negocios

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre

El nuevo gremio minero que nace de la Sonami

El cobre sube más de 22% en el año y se acerca a los US$5 por libra

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla
Tendencias

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Nicolás Córdova, DT de la Roja Sub 20: “Me hago cargo de este proceso, no de lo que ha pasado antes con estos chicos”
El Deportivo

Nicolás Córdova, DT de la Roja Sub 20: “Me hago cargo de este proceso, no de lo que ha pasado antes con estos chicos”

Papelón en Valparaíso: la Roja de Córdova sucumbe ante México y se despide de su Mundial Sub 20

¿Fue penal? La polémica mano en el área de México que el árbitro desestimó pese a la petición de la Roja

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest
Cultura y entretención

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada
Mundo

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?