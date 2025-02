A un año del secuestro de Ronald Ojeda: la historia del crimen que dejó en vilo las relaciones entre Chile y Venezuela

La madrugada del 21 de febrero de 2024, los vecinos de un edificio en la comuna de Independencia, en el sector norte de la Región Metropolitana, tuvieron un abrupto despertar. En ese momento, en el piso 14 de la estructura residencial se estaba llevando a cabo el secuestro de Ronald Ojeda, un exteniente del Ejército venezolano de 32 años, quien era un activista en contra del gobierno de Nicolás Maduro, incluso participó en un intento golpista para derrocar al gobierno de ese país.

Ojeda fue secuestrado por un grupo de sujetos disfrazados de funcionarios de la PDI. Diez días después del delito, el exmilitar fue encontrado muerto. Su cuerpo yacía en la toma “Santa Marta”, en la comuna de Maipú, y fue encontrado con claras señales de tortura, enterrado en una maleta, a 1.4 metros de profundidad bajo una capa de cemento. El lugar se encontraba a 23 kilómetros de la casa en donde vivía junto a su esposa e hijo.

Ojeda llegó a Chile en 2018, tras ser detenido un año antes en Venezuela, junto a otros tres militares por su presunta participación en actividades conspiradoras y con fines terroristas hacia el gobierno de Maduro. En aquel año, él y sus colegas fueron imputados por los delitos de rebelión, instigación, motín y traición a la patria.

El exmilitar era partícipe de un grupo denominado Movimiento por la Libertad y la Democracia, el cual se caracterizaba por no reconocer la presidencia de Nicolás Maduro, ni tampoco su comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con estos antecedentes, un año después de su detención, el presidente venezolano publicó un decreto, donde Ojeda fue expulsado del país junto a otros 24 oficiales.

Una vez instalado en Chile, Ojeda siguió participando de actividades en contra del presidente venezolano. De esa forma, en 2022 se manifestó frente al Palacio de La Moneda, alegando la liberación para los presos políticos en Venezuela y condenando al chavismo. Posteriormente, el gobierno de Gabriel Boric le concedió asilo político y en 2024 Maduro lo declaró traidor a la patria.

Crimen habría sido orquestado por el gobierno venezolano

La investigación del crimen está a cargo del fiscal ECOH, Héctor Barros, de la Fiscalía Metropolitana Sur, quien, de acuerdo a los antecedentes del exmilitar, y las diligencias llevadas a cabo, ha sostenido que el asesinato de Ojeda habría sido orquestado por el gobierno venezolano a través de las células del Tren de Aragua dispuestas en Chile.

“Acá hubo una contratación del Tren de Aragua para efectos de secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda. La preparación que vimos nunca se vio en las otras actuaciones que hizo el Tren de Aragua. Y lo que yo le puedo decir en este momento es que estimamos que está detrás el gobierno venezolano”, señaló Barros en enero, en radio ADN.

Tras diversas indagatorias de la Fiscalía, en junio de 2024 se reveló que uno de los principales implicados en dirigir el secuestro y asesinato de Ojeda era un hombre de nacionalidad venezolana, conocido bajo el alias de “El Turko”, quien habría emanado órdenes desde Colombia. El individuo, reconocido como uno de los líderes del Tren de Aragua, fue detenido en enero en Estados Unidos por un delito relacionado con la trata de personas. En concreto, “El Turko” habría dirigido a los sujetos que -hasta el momento- han sido detenidos por el caso de Ojeda.

En detalle, el fiscal Barros precisó a mediados de febrero que junto a Carabineros y la PDI han logrado la detención de 24 personas por esta causa, las que se mantienen “en prisión preventiva y formalizadas”. Asimismo, indicó que se ha logrado “individualizar a 32 personas” que habrían participado de alguna forma en el crimen.

El crimen que tensionó las relaciones bilaterales

Unas semanas antes del crimen, Ojeda -pese a tener calidad de refugiado político en Chile- viajó de forma clandestina a Venezuela para participar de una operación que buscaba derrocar a Nicolás Maduro. Al frustrarse este intento, su nombre corrió en una lista de traidores y su ejecución -según ha sostenido la Fiscalía- habría sido ordenada por altos jerarcas del régimen, como lo es el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello.

De hecho, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que “hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano y a lo menos una de esas personas (…) manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello”.

Las investigaciones de la fiscalía han sido respaldadas por el gobierno, de hecho, la ministra dle Interior, Carolina Tohá, advirtió que, “si esta investigación continúa confirmando esos elementos, ciertamente va a haber muchas definiciones que tomar”. Sobre esas medidas, adelantó que incluirían “recurrir al Tribunal Penal Internacional”.

Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Las dudas en torno al caso, se enmarcan en la tensa relación que arrastra el gobierno de Chile con el venezolano desde hace años y que se incrementaron cuando Boric se negó a reconocer a Maduro como presidente de ese país, acusando que hubo un “intento de fraude” en las últimas elecciones.

Tras ello, Maduro ordenó retirar a todo el personal diplomático de Chile y de otros seis países de la región que no reconocieran los resultados electorales que lo dieron ganador.

Hace unos días, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en una entrevista con EFE aseguró que el gobierno de Chile está disponible para retomar las relaciones bilaterales con Venezuela.

Diosdado Cabello no tardó en responder al ministro chileno y en medio de la trasmisión de su programa televisivo Con el mazo dando, señaló: “Pobre gente, vale, pobre gente, no puede ser que hace tres semanas, cuatro semanas estaban hablando pendejadas (tonterías) de nosotros y ahora, en este momento... ¿Qué ha pasado en estas cuatro semanas que lo ha hecho cambiar de opinión? ¿Qué habrá pasado? ¿Ah? ¿O qué no ha pasado? Muy jalabolas (aduladores) son”, expresó.

En el espacio comunicacional, también abordó las investigaciones que lo vinculan con el crimen de Ronald Ojeda. “Yo no le voy a responder a los bobos de Boric allá en Chile”, agregando que “no han podido encontrar a los asesinos, si ellos hurgan van a encontrar a los asesinos facilito”, sostuvo.