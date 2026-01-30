SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Abogado de Codelco valora prisión preventiva de Vivanco y descarta posibilidad de procedimiento abreviado en el caso

    “Los hechos que hemos conocido en este caso son, sin lugar a dudas, de los más graves que conocemos en la historia de nuestro sistema de administración de justicia", sostuvo Julián López.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El abogado de Codelco, Julián López, valoró la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago que dejó en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por la llamada trama bielorrusa.

    La Fiscalía de Los Lagos formalizó a la exjueza por delitos de cohecho y lavado de activos.

    “Esta es una demostración de la seriedad y la contundencia de los antecedentes que se han reunido. Hoy la ministra Vivanco ha sido formalmente imputada, ha sido privada de libertad y el hecho concreto es que los cuatro principales imputados de esta causa se encuentran en prisión preventiva”, destacó el querellante.

    López resaltó que “Codelco desde el primer día ha ejercido una acción muy decidida y muy contundente para proteger su patrimonio, recuperar su patrimonio y para perseguir las responsabilidades civiles y penales que este caso implica”.

    Asimismo, el letrado reflexionó respecto al hecho histórico asociado al caso, ya que, por primera vez se impone a una exministra del máximo tribunal la medida cautelar más gravosa.

    “Los hechos que hemos conocido en este caso son, sin lugar a dudas, de los más graves que conocemos en la historia de nuestro sistema de administración de justicia. Pero creo que tan importante como entender esa gravedad es también ser capaces de ver que el sistema es capaz de reaccionar, logrando que se aplique el derecho a todos por igual", sostuvo.

    “Tan extraordinario como el hecho de que una exministra de Corte Suprema haya sido sobornada para obtener resoluciones judiciales es que el sistema judicial chileno sea capaz de someter a prisión preventiva a esa ministra e imputarle los cargos y hacerle que enfrente un juicio. Yo confío en que al final de este caso vamos a celebrar la vigencia del Estado de Derecho y de la igual aplicación de la ley en Chile”, agregó.

    Finalmente, el abogado descartó la posibilidad de un procedimiento abreviado como salida alternativa en la causa.

    “Es prematuro pronunciarse sobre formas en que este caso va a ser resuelto, pero si usted me pide una impresión en este minuto, yo no veo la manera en que este caso pueda ser resuelto a través de un procedimiento abreviado”, dijo.

    En esa línea, explicó que las penas aplicables en relación a los delitos investigados “exceden con mucho a las que serían posibles de dar lugar a un procedimiento abreviado”.

    Más sobre:Trama bielorrusaJulián LópezCodelcoÁngela VivancoCorte Suprema

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensa de Ángela Vivanco apelará a la prisión preventiva dentro de los próximos cinco días

    Lagos ficha abogado que deberá alegar nulidad de declaración en que arremetió contra Vivanco por “vender fallos”

    José Antonio Kast visita el Cecot y se prepara para reunirse con Bukele

    La “jefa”: cómo Claudia Bustamante pasó de sargento de Carabineros a comandar el atraco al Brinks

    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    Pacto para presidir la Cámara: oficialismo prepara oferta al PDG y busca frenar coqueteo del PPD y la DC con la derecha

    Lo más leído

    1.
    Subsiste el peligro de fuga: tribunal rechaza cambio en arresto domiciliario de Luis Hermosilla

    Subsiste el peligro de fuga: tribunal rechaza cambio en arresto domiciliario de Luis Hermosilla

    2.
    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio

    Hermosilla pide reapertura de la investigación del caso Factop-Audio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Defensa de Ángela Vivanco apelará a la prisión preventiva dentro de los próximos cinco días
    Chile

    Defensa de Ángela Vivanco apelará a la prisión preventiva dentro de los próximos cinco días

    Lagos ficha abogado que deberá alegar nulidad de declaración en que arremetió contra Vivanco por “vender fallos”

    Abogado de Codelco valora prisión preventiva de Vivanco y descarta posibilidad de procedimiento abreviado en el caso

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones
    Negocios

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    CMF multa a Banco Santander por error en cálculo de valor económico que afectó requerimientos patrimoniales

    Tras cifras sectoriales, expertos proyectan un Imacec de diciembre incluso bajo 1%

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica
    Tendencias

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica

    “Si me tocas, te atraparé”: graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo
    El Deportivo

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo

    “Es incompatible con los valores de la U”: Senado de la Universidad de Chile pide salida de Michael Clark de Azul Azul

    Con el foco en jugadores de Segunda División: el Sifup lanza fondo de apoyo para emprendimientos de futbolistas

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Francisco Casas, artista: “Nunca llegué al Museo de Bellas Artes. Estoy ahí por tolerancia”
    Cultura y entretención

    Francisco Casas, artista: “Nunca llegué al Museo de Bellas Artes. Estoy ahí por tolerancia”

    Cómo se verán los Beatles en sus películas biográficas de 2028

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria
    Mundo

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

    Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: jueza federal desestima cargos de asesinato con arma de fuego

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos