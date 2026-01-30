Abogado de Codelco valora prisión preventiva de Vivanco y descarta posibilidad de procedimiento abreviado en el caso

El abogado de Codelco, Julián López, valoró la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago que dejó en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por la llamada trama bielorrusa.

La Fiscalía de Los Lagos formalizó a la exjueza por delitos de cohecho y lavado de activos.

“Esta es una demostración de la seriedad y la contundencia de los antecedentes que se han reunido. Hoy la ministra Vivanco ha sido formalmente imputada, ha sido privada de libertad y el hecho concreto es que los cuatro principales imputados de esta causa se encuentran en prisión preventiva”, destacó el querellante.

López resaltó que “Codelco desde el primer día ha ejercido una acción muy decidida y muy contundente para proteger su patrimonio, recuperar su patrimonio y para perseguir las responsabilidades civiles y penales que este caso implica”.

Asimismo, el letrado reflexionó respecto al hecho histórico asociado al caso, ya que, por primera vez se impone a una exministra del máximo tribunal la medida cautelar más gravosa.

“Los hechos que hemos conocido en este caso son, sin lugar a dudas, de los más graves que conocemos en la historia de nuestro sistema de administración de justicia. Pero creo que tan importante como entender esa gravedad es también ser capaces de ver que el sistema es capaz de reaccionar, logrando que se aplique el derecho a todos por igual", sostuvo.

“Tan extraordinario como el hecho de que una exministra de Corte Suprema haya sido sobornada para obtener resoluciones judiciales es que el sistema judicial chileno sea capaz de someter a prisión preventiva a esa ministra e imputarle los cargos y hacerle que enfrente un juicio. Yo confío en que al final de este caso vamos a celebrar la vigencia del Estado de Derecho y de la igual aplicación de la ley en Chile”, agregó.

Finalmente, el abogado descartó la posibilidad de un procedimiento abreviado como salida alternativa en la causa.

“Es prematuro pronunciarse sobre formas en que este caso va a ser resuelto, pero si usted me pide una impresión en este minuto, yo no veo la manera en que este caso pueda ser resuelto a través de un procedimiento abreviado”, dijo.

En esa línea, explicó que las penas aplicables en relación a los delitos investigados “exceden con mucho a las que serían posibles de dar lugar a un procedimiento abreviado”.