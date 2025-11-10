Abogado dice que acusación contra Ulloa es un “juicio mediático” y juez explica su relación con Hermosilla

Valparaíso, 10 de noviembre de 2025. El juez Antonio Ulloa en el Senado por acusación constitucional en su contra. Sebastián Cisternas/Aton Chile

Tras la aprobación de la admisibilidad en la Cámara de Diputados, el Senado analiza este lunes la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.

Ante la Sala de la Cámara Alta, el abogado Domingo Hernández expuso en defensa del magistrado manifestando una serie de críticas a la acusación.

“Ulloa ya fue investigado y sancionado disciplinadamente, en sedes judiciales, con la medida de suspensión de su cargo por dos meses, con goce de medio sueldo, por estimarse que las imputaciones formuladas en su contra no tenían la gravedad necesaria para ameritar una sanción superior”, indicó el defensor.

El propio juez también se dirigió a los senadores presentes, insistiendo en que sus conductas ya fueron sancionadas.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El magistrado opinó que la acción en su contra “muestra una falta de rigor por cuanto del estudio de la misma se muestran varios yerros y omisiones”.

¿De qué se acusa a Ulloa?

Ante cuestionamientos por sus contactos con el abogado Luis Hermosilla, Ulloa esquivó la destitución en la Corte Suprema, motivando a diputados oficialistas a impulsar el juicio político en contra del magistrado.

En un libelo de tres capítulos, responsabilizan al juez de incurrir en un “notable abandono de deberes” por traspasar a Hermosilla información sobre acuerdos y votaciones de las cortes, además de intervenir en nombramientos judiciales y no inhabilitarse en causas en las que tenía cercanía con los intervinientes.

El magistrado se vio envuelto en el llamado caso Audio a partir de publicaciones de Ciper y The Clinic con transcripciones de mensajes que Ulloa intercambió con el abogado y exasesor del Ministerio del Interior y que figuran en la carpeta investigativa de la causa.

En el marco de un proceso disciplinario en la Corte Suprema, el martes 30 de septiembre, el Pleno del máximo tribunal determinó mantener al juez en su cargo ya que no se alcanzó el cuórum de mayoría que exige la remoción.

Hernández recalcó que independiente de las amplias atribuciones políticas con que cuenta el Congreso, “existe siempre el límite indispensable del respeto al debido proceso”.

“Y sucede que en la especie existe un pronunciamiento, una sentencia judicial ejecutoriada que aplica una sanción que fue cumplida”, planteó, advirtiendo que “es la primera vez que un caso sentenciado y juzgado por sentencia firme llega hasta el Senado”.

El abogado sostuvo que la acusación incurre en la “más flagrante infracción al principio de objetividad”.

A modo de ejemplo, dijo que los capítulos de la acusación comprenden 24 páginas, en contraste con 412 páginas de antecedentes que ponderó el máximo tribunal.

“Se cita 107 veces el nombre de Ciper, es decir, la base de la acusación es una investigación paralela, un juicio paralelo mediático, seguido ante la prensa, ante los medios de comunicación, pero que no tiene respaldo jurídico”, argumentó el defensor.

“Yo me comuniqué con un abogado serio”

Ulloa, en tanto, negó pertenecer a una red de corrupción y abordó su relación de “tres años” con Hermosilla, calificándola de “precaria”.

“Se falta a la verdad cuando se dice que yo me comuniqué con un corrupto. Yo me comuniqué con un abogado serio. Es la misma situación que pasaría con don Manuel Monsalve, exparlamentario, exsubsecretario, ex secretario general del Partido Socialista. Hoy en día involucrado en una causa por violación”, comentó.

“Jamás conversé con el señor Hermosilla respecto de una causa jurisdiccional administrativa, ya sea de la Corte de Copiapó o de la Corte de Santiago, en la cual él pudiera haber intervenido en la decisión que yo tomé como ministro”, agregó.