OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Abogado dice que acusación contra Ulloa es un “juicio mediático” y juez explica su relación con Hermosilla

    Domingo Hernández expuso en defensa del magistrado, recalcando que la Corte Suprema ya sancionó a su representado. El letrado argumentó que la acusación tiene 24 páginas, en contraste con las 412 páginas de antecedentes que ponderó el máximo tribunal.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Valparaíso, 10 de noviembre de 2025. El juez Antonio Ulloa en el Senado por acusación constitucional en su contra. Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Tras la aprobación de la admisibilidad en la Cámara de Diputados, el Senado analiza este lunes la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.

    Ante la Sala de la Cámara Alta, el abogado Domingo Hernández expuso en defensa del magistrado manifestando una serie de críticas a la acusación.

    “Ulloa ya fue investigado y sancionado disciplinadamente, en sedes judiciales, con la medida de suspensión de su cargo por dos meses, con goce de medio sueldo, por estimarse que las imputaciones formuladas en su contra no tenían la gravedad necesaria para ameritar una sanción superior”, indicó el defensor.

    El propio juez también se dirigió a los senadores presentes, insistiendo en que sus conductas ya fueron sancionadas.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El magistrado opinó que la acción en su contra “muestra una falta de rigor por cuanto del estudio de la misma se muestran varios yerros y omisiones”.

    ¿De qué se acusa a Ulloa?

    Ante cuestionamientos por sus contactos con el abogado Luis Hermosilla, Ulloa esquivó la destitución en la Corte Suprema, motivando a diputados oficialistas a impulsar el juicio político en contra del magistrado.

    En un libelo de tres capítulos, responsabilizan al juez de incurrir en un “notable abandono de deberes” por traspasar a Hermosilla información sobre acuerdos y votaciones de las cortes, además de intervenir en nombramientos judiciales y no inhabilitarse en causas en las que tenía cercanía con los intervinientes.

    El magistrado se vio envuelto en el llamado caso Audio a partir de publicaciones de Ciper y The Clinic con transcripciones de mensajes que Ulloa intercambió con el abogado y exasesor del Ministerio del Interior y que figuran en la carpeta investigativa de la causa.

    En el marco de un proceso disciplinario en la Corte Suprema, el martes 30 de septiembre, el Pleno del máximo tribunal determinó mantener al juez en su cargo ya que no se alcanzó el cuórum de mayoría que exige la remoción.

    Hernández recalcó que independiente de las amplias atribuciones políticas con que cuenta el Congreso, “existe siempre el límite indispensable del respeto al debido proceso”.

    “Y sucede que en la especie existe un pronunciamiento, una sentencia judicial ejecutoriada que aplica una sanción que fue cumplida”, planteó, advirtiendo que “es la primera vez que un caso sentenciado y juzgado por sentencia firme llega hasta el Senado”.

    El abogado sostuvo que la acusación incurre en la “más flagrante infracción al principio de objetividad”.

    A modo de ejemplo, dijo que los capítulos de la acusación comprenden 24 páginas, en contraste con 412 páginas de antecedentes que ponderó el máximo tribunal.

    “Se cita 107 veces el nombre de Ciper, es decir, la base de la acusación es una investigación paralela, un juicio paralelo mediático, seguido ante la prensa, ante los medios de comunicación, pero que no tiene respaldo jurídico”, argumentó el defensor.

    “Yo me comuniqué con un abogado serio”

    Ulloa, en tanto, negó pertenecer a una red de corrupción y abordó su relación de “tres años” con Hermosilla, calificándola de “precaria”.

    “Se falta a la verdad cuando se dice que yo me comuniqué con un corrupto. Yo me comuniqué con un abogado serio. Es la misma situación que pasaría con don Manuel Monsalve, exparlamentario, exsubsecretario, ex secretario general del Partido Socialista. Hoy en día involucrado en una causa por violación”, comentó.

    “Jamás conversé con el señor Hermosilla respecto de una causa jurisdiccional administrativa, ya sea de la Corte de Copiapó o de la Corte de Santiago, en la cual él pudiera haber intervenido en la decisión que yo tomé como ministro”, agregó.

    Más sobre:Antonio UlloaLuis HermosillaCaso AudioDomingo HernándezSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares

    Vallejo defiende saludo de Boric a Milei en Bolivia y apunta que críticas de la oposición son “superfluas”

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack

    Mieko Kawakami presenta “Los amantes de la noche”

    Comentario de Manouchehri sobre Provoste tensiona debate por AC contra Ulloa y fuerza suspensión de sesión

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    3.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones
    Chile

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Vallejo defiende saludo de Boric a Milei en Bolivia y apunta que críticas de la oposición son “superfluas”

    Comentario de Manouchehri sobre Provoste tensiona debate por AC contra Ulloa y fuerza suspensión de sesión

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares
    Negocios

    Chile se desacopla de sus pares de la OCDE y registra una de las mayores caídas de ingresos de los hogares

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años

    Mercado aplaude aprobación de China a pacto Codelco-SQM y acción salta a máximos de un año y medio

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal
    Tendencias

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B
    El Deportivo

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Mundial Sub 17: Brasil y Venezuela avanzan como líderes en sus grupos

    Históricos se dividen por los elogios de Esteban Pavez a la UC: “Católica es un ejemplo; Colo Colo es la antítesis”

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena
    Finde

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack
    Cultura y entretención

    Todas las vidas de Liz Fraser, la invitada estelar que impactó en el Fauna Primavera con Massive Attack

    Mieko Kawakami presenta “Los amantes de la noche”

    Jennifer Lawrence a fondo: “Ser dirigida por Martin Scorsese es el mayor honor”

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi
    Mundo

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    EE.UU. anuncia la muerte de otras seis personas en nuevos bombardeos contra dos embarcaciones en el Pacífico

    El quiebre de los demócratas y la amenaza de un senador republicano: la ruta hacia el fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte