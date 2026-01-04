Accidente en la ruta Villarrica-Pucón deja un menor fallecido y varias personas lesionadas

En horas de la mañana, un accidente de tránsito de alto impacto se registró en la ruta que une Villarrica con Pucón, involucrando a tres vehículos.

Según informó el Coronel Miguel Ochoa, vocero de la Prefectura de Villarrica, el siniestro dejó un total de seis personas lesionadas de distinta gravedad y un niño de 10 años fallecido.

El coronel además indicó que los antecedentes del accidente fueron entregados al Ministerio Público, que dispuso la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para determinar las responsabilidades del hecho.

Personal policial y de emergencia se trasladó al lugar para atender a los lesionados y realizar las primeras diligencias, mientras se trabaja en despejar la ruta y permitir la normalización del tránsito.

Accidente en la ruta Villarrica-Pucón deja un fallecido y varias personas lesionadas

Las autoridades hicieron hincapié en la coordinación con los equipos del Ministerio Público para asegurar que la investigación se realice de manera rigurosa y transparente.

El coronel Ochoa aprovechó la instancia para reiterar un llamado al autocuidado en las vías, a la conducción preventiva y al uso de elementos de seguridad en todos los medios de transporte. “Es fundamental mantener una conducción defensiva y respetar las normas de tránsito para prevenir hechos de este tipo”, enfatizó.

Asimismo, la Prefectura de Villarrica instó a la comunidad a estar atentos a las condiciones de la ruta, especialmente en tramos que presentan alta afluencia de vehículos y posibles riesgos por el estado de la vía, recordando que la seguridad vial es responsabilidad de todos los conductores.