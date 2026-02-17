SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Nacional

    Accidente vehicular en La Florida termina con un fallecido y un lesionado: camión cayó al canal San Carlos

    El siniestro movilizó a equipos de emergencia durante la noche, luego de que los ocupantes del vehículo fueran arrastrados por el cauce tras el impacto.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un trágico accidente de tránsito se registró durante la noche de este lunes en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, luego de que un camión tres cuartos cayera al canal San Carlos.

    El suceso ocurrió a la altura de la intersección de Avenida Tobalaba con Walker Martínez, dejando una persona fallecida.

    Según información primigenia en torno al suceso, dos personas se movilizaban al interior del vehículo, cuyo conductor –por causas que son indagadas- perdió el control del móvil, el cual se precipitó al afluente hídrico. Producto del accidente, ambas víctimas fueron arrastradas varios metros por el agua, generando una compleja operación de rescate en el sector.

    Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia y voluntarios de la Unidad de Rescate Vehicular de Bomberos, quienes desplegaron denodadas labores para socorrer a los afectados.

    Tras ser rescatados, ambos hombres recibieron atención médica inmediata; sin embargo, uno de los ocupantes falleció pese a los esfuerzos del personal paramédico, situación que fue confirmada durante la noche.

    Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó la concurrencia de peritos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, con el objetivo de investigar las causas y dinámica del siniestro vial, así como establecer eventuales responsabilidades.

