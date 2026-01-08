SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    Según la Dirección Meteorológica, este jueves habría precipitaciones en un corto período de tiempo en la zona centro-sur, las que podrían alcanzar incluso los 20 mm. De acuerdo con Sernageomin, este escenario incrementa la posibilidad de remociones en masa en la cordillera y precordillera de la región.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Tendencias / La Tercera

    La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana informó esta tarde que fue activada una alerta temprana preventiva por lluvias, en base a antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

    Esto, luego de que esta jornada, la Dirección Meteorológica anunciara que una “baja segregada” provocará un nuevo y fuerte descenso en las temperaturas máximas este jueves en la zona centro de Chile, con precipitaciones y probables tormentas eléctricas en sectores cordilleranos entre las regiones de Coquimbo y Maule.

    Así, la medida establecida por la autoridad metropolitana considera el refuerzo del monitoreo en sectores precordilleranos, quebradas, cauces de ríos y puntos críticos urbanos que podrían verse afectados por precipitaciones, con el fin de anticipar riesgos y coordinar de manera preventiva a los servicios de emergencia, municipios y policías.

    Al respecto, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, indicó que la medida adoptada junto al Senapred rige para “las comunas de la precordillera y cordillera en la Región Metropolitana”.

    “Esto, en virtud del informe de la Dirección Meteorológica que ha establecido que mañana jueves 8 de enero, podrán haber precipitaciones en corto período de tiempo, que podrían alcanzar incluso los 20 mm”, agregó.

    Por este motivo, el delegado Durán llamó a la ciudadanía a evitar realizar actividades en estas zonas este jueves, aunque indicó que de no ser posible lo anterior, realicen una planificación antes desplazarse, mantenerse informados por canales oficiales y a adoptar medidas de autocuidado. En este sentido, instó a que “quienes accedan a los parques en dicha zona lo hagan de manera responsable, solo por lugares autorizados, siempre y cuando no haya una indicación en contrario”.

    Lluvias y altas temperaturas esta semana

    Por su parte, el director del Senapred metropolitano, Miguel Muñoz, recordó que “a partir de mañana (jueves) y hasta el sábado próximo, vamos a estar afectos a dos eventos meteorológicos que van a afectar nuestra región: el primero, a contar de mañana precipitaciones normales a moderadas en la cordillera y la precordillera, asociado también a probables tormentas eléctricas”.

    Asimismo, la autoridad relevó que desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) se informó que existe una alta probabilidad de remociones en masa en la cordillera y una probabilidad media en los sectores precordilleranos.

    Por estos motivos, llamó a la ciudadanía a no realizar en la zona actividades como trekking y excursiones, además de estar atentos a los cursos de agua y su turbiedad y coloración, lo que puede ser un indicador de remociones en masa.

    Agregó que para el sábado 10 de enero, en tanto, se prevé “un fenómeno de altas temperaturas de hasta 34° C en la Región Metropolitana, lo que hace que estemos expuestos a la amenaza de incendios forestales".

    Así, Muñoz instó a adoptar conductas preventivas, como no usar herramientas que generen chispas o generar fuego en las cercanías de lugares con vegetación. Asimismo, pidió que en caso de verificarse humo o fuego en algún sector, se informe rápidamente a los organismos de emergencia: al fono 130 de Conaf y al 132 de Bomberos.

    Finalmente, indicó que si alguien presencia a una persona generando fuego en zonas de riesgo -lo que es un delito-, debe informar y hacer la denuncia respectiva a las autoridades.

