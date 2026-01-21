Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

Una compensación económica de $200 millones está pidiendo a la Municipalidad de Vitacura uno de los involucrados en el escándalo que sacudió al municipio liderado por Camila Merino, luego de que dos funcionarios fueran grabados desde la calle manteniendo relaciones sexuales al interior de la sede de la municipalidad , en un video que se viralizó y terminó con un sumario que ordenó destituirlos a ambos.

Se trata del ingeniero informático, quien el pasado 18 de diciembre presentó una demanda al 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la que acusa un “daño moral” ocasionado por su destitución. La Tercera dio a conocer que ambos funcionarios fueron destituidos tras el sumario que determinó que mantuvieron relaciones sexuales en la Oficina de Atención al Vecino del Centro Cívico. El municipio argumentó faltas a la probidad en la destitución, y los aludidos pidieron perdón y reconocieron el error .

El exfuncionario presentó una demanda laboral contra el municipio, pero la otra persona involucrada no presentó ninguna acción judicial. Desde la municipalidad liderada por Merino declinaron referirse al tema al ser consultados por este diario.

En la demanda, el ingeniero partió por mencionar su trayectoria en la municipalidad afirmando que ingresó a trabajar el 2016, que tuvo proyectos relevantes a cargo, además de roles de “encargado” y líder de capacitaciones de cerca de 200 funcionarios, así como suplencias de jefaturas. “Debo agregar que, durante los nueve ( 9 ) años de prestación de servicios servicio en la Municipalidad de Vitacura, mantuve una evaluación de excelencia e intachable con nota 7, cumpliendo de forma íntegra con todas las tareas”, dice la demanda.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

En el escrito el exfuncionario agrega que el sumario en su contra “se desarrolló de modo absolutamente ilegal , con numerosas arbitrariedades cometidas durante su instrucción, tanto por el fiscal actuante como por la propia alcaldesa doña Camila Merino Catalán”. Haciendo referencia a que Merino presuntamente habría anunciado la destitución de los funcionarios previo a que terminara el sumario, “afectando con ello, subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario, deteriorando mi posición dentro del mismo y, de paso, afectando mi salud psíquica, dañando efectivamente mi honra”.

Dentro del texto el exfuncionario acusa discriminación y daño moral, aludiendo que “en consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios, y demás vulneraciones laborales, a las que he sido sometido por la actual gestión edilicia, me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados , que en definitiva es una lesión extra patrimonial que no merecía ni debía soportar”.

Por lo mismo es que dentro de las medidas reparatorias, el ingeniero requirió:

Pago de $200 millones en compensación.

Publicar en un diario de circulación comunal de Vitacura que “se vulneró injustamente la integridad psíquica” del aludido.

Que se condene a la alcaldesa a capacitación en el área de vulneración de derechos.

Que se publique en el diario mural del municipio un documento que recalque que se vulneraron sus derechos.

La demanda se encuentra en tramitación y la municipalidad ya fue notificada legalmente.