Aduanas descubre caimán bebé disecado en equipaje de pasajera en Arica

Fiscalizadores de la Dirección Regional de Aduanas de Arica detectaron al interior del equipaje de una pasajera que ingresaba a Chile por el paso fronterizo Chungará la presencia de un caimán bebé disecado de la especie yacaré.

El hecho quedó al descubierto cuando funcionarios realizaban labores de inspección y revisaron de maletas, momento en el cual, al ocupar la máquina de rayos X, se percataron que dentro de una caja de zapatos había una figura extraña.

Al abrir el contenido, se percatan que era un animal disecado, por lo que se llamó a personal del Servicio Agrícola y Ganadero, quienes confirmaron que se trataba de esta especie, la cual está protegida bajo el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES) , por lo que fue incautada en aplicación de la Ley N°20.962, que regula el comercio y protección de especies en peligro.

James Alarcón, director de la Aduana de Arica (s), explicó que siempre estamos alertas ante estas vulneraciones de la normativa y convenios internacionales relacionada a la fauna silvestre, “sobre todo, porque en nuestro país el tráfico de este tipo de especies está prohibida”.

El animal disecado fue llevado hasta uno de los almacenes de la Aduana de Arica donde quedó a resguardo para seguir con el procedimiento correspondiente.