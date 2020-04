Alan García, director de Sofofa Hub: “Hay modelos de ventiladores que ya están en testeos avanzados”

¿Será posible fabricar ventiladores en Chile? Esa es la pregunta que varios grupos de innovadores, ingenieros y médicos se hacen durante estos días, de cara a la pandemia. Y el interés ha sido tal, que el Ministerio de Ciencia asumió el rol de intentar ordenar las iniciativas para articular un trabajo colaborativo.

Así fue como Sofofa Hub se puso a disposición del ministerio. Y hace dos semanas, junto a Social Lab, el BID y el Ministerio de Economía, formaron una mesa de trabajo para ordenar los proyectos. El director de Sofofa Hub, Alan García, relata que el objetivo de este espacio es “articular una red de expertos y una plataforma de escalamiento de soluciones para el posible déficit de ventiladores mecánicos para pacientes con Covid-19”. El ingeniero admite que la tarea es compleja y una carrera “contra el tiempo”. En conversación con La Tercera, relata las barreras que se deben superar para iniciar la producción a escala de ventiladores. Cuenta que se trabaja con modelos de Estados Unidos y Europa, entre otros, para intentar, en mayo, tener los primeros resultados.

¿Cuántos son los proyectos que están trabajando?

Existen varias decenas de iniciativas. El catastro que tenemos a la fecha es que hay entre 20 y 30 proyectos que están un poco más adelantados. Hay algunos modelos de ventiladores que ya están en testeos más avanzados, con animales y con equipos clínicos.

¿Cuáles han sido las dificultades para probar los prototipos y poder fabricar algún ventilador en Chile?

Hay cuatro barreras importantes. En primer lugar, el tiempo. Lo segundo es la complejidad del requerimiento, porque estamos hablando de un equipo que puede determinar la vida o muerte de miles de personas, por lo cual se requieren hartos estándares de calidad y especificaciones técnicas. La tercera barrera, y aquí hemos querido tener un rol importante, es la falta de coordinación, porque existen varios esfuerzos aislados. Hemos querido homogeneizar la información para disponibilizarla, complementándola con la mirada de expertos. Y la cuarta barrera importante es la desinformación. Hay distintos equipos y diseños que están dando vueltas y no todos sirven para lo mismo.

¿Hay industrias y empresas en Chile con la capacidad de fabricar ventiladores?

Hoy día, por lo que hemos visto, no tenemos una capacidad para producir, en el tiempo que se requiere, ventiladores complejos como los que se utilizan en las UCI. Por lo tanto, hay que ver qué capacidades tenemos para producir los modelos de emergencia. Efectivamente, hay capacidad en Chile para producir modelos de menor estándar. Existe la posibilidad de transformar líneas de producción existentes, de ensamblaje principalmente, en líneas de emergencia para producir estos dispositivos

¿Existe ya alguna industria o empresa que esté comenzado esta fabricación?

Eso va a depender del tipo de dispositivo que se priorice. Esa no es una decisión nuestra. Hay dispositivos que requieren mayor capacidad electrónica, hay otros que son más mecánicos. Entonces, dependiendo de los requerimientos y del tipo de insumos que se requieran, es qué tipo de línea de producción se va a tener que usar para escalar.

¿En cuánto tiempo podríamos ver los primeros ventiladores fabricados en Chile?

No podemos saltarnos pasos. El primer paso es tener información certera respecto de la oferta que existe hoy día en Chile y en qué estado está cada uno de esos prototipos. De ese esfuerzo pretendemos tener una primera evaluación esta semana. Una vez que tengamos eso y que los expertos puedan analizar y apoyar estas iniciativas, vamos a poder ir convergiendo a las que puedan ser escaladas.

¿Las maestranzas de las Fuerzas Armadas ofrecieron sus capacidades?

Hemos tenido contacto con ellos y existe una muy buena disposición a colaborar.

¿Tienen una estimación de cuánto cuesta fabricar un ventilador?

No, aún no tenemos esa información. Por eso es tan importante la opinión de los expertos. Los esfuerzos de fabricación no tienen que ver solamente con echar a andar la fábrica, sino también con los insumos que se requieren y las restricciones que existan para conseguirlos. Por eso es tan clave no solo elegir un diseño de prototipo, sino también tener la mirada respecto de cuáles son las facilidades y complejidades de producirlo en masa.

Hace unos días, el ISP sacó una normativa señalando cuáles son los estándares que deben cumplir los ventiladores. ¿Cómo ven esas exigencias?

El ISP tiene la misión de definir un estándar que permita asegurar la calidad de los equipos que se aplican a las personas que están con riesgo de vida. Esta normativa la liberaron tomando en consideración normativas de otros organismos a nivel mundial, entonces entendemos que estos estándares deben ser altos. No son todos los estándares que se exigen al momento de comprar un ventilador mecánico para una UCI, pero sí tienen exigencias que permitirían, según nos han dicho los expertos, poder regular y controlar el volumen de oxígeno y de aire que requiere un paciente Covid-19.

Algunos han dicho que esas normativas hace que varios proyectos no puedan continuar.

Yo creo que esta normativa es a la que debiéramos apuntar y hemos visto que hay algunos proyectos que están en desarrollo y que tendrían la capacidad de cumplir con esos estándares. Pero llegado el momento, si se agotan todos los ventilares del protocolo 1, todos los ventiladores del protocolo 2 y todos los del 3, inevitablemente vamos a tener que bajar el estándar. Entonces, consideramos que no debiéramos desestimar ninguno de los esfuerzos que se están haciendo, pero sí debiéramos priorizarlos para tomar la determinación de cuáles se debieran escalar.

¿Podríamos ver en mayo los primeros ventiladores “made in Chile”?

Esa es la carrera que estamos corriendo. Es ahí cuando está esperado el peak en Chile, nosotros partimos desde esa meta y nos estamos devolviendo. Es decir, estamos viendo qué podemos hacer para lograr en mayo poder abastecer la necesidad que tenga el sistema de salud en Chile.