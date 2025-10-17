Alcalde de Melipeuco vuelve a sus labores tras perder oreja en celebración previa a Fiestas Patrias: “Pido perdón”

Luego de una licencia médica de un mes, el alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao Barros, retomó sus labores este viernes, tras haber perdido su oreja izquierda en manos de un funcionario municipal en una celebración de Fiestas Patrias.

Al inicio de la sesión del Concejo Municipal, Cuminao abordó el episodio y advirtió que era probable que vuelva a ausentarse por razones médicas ya que le indicaron que deberá someterse a varias cirugías.

El martes 16 de septiembre, el alcalde acudió a un festejo en el hogar de José Francisco Zárate Urra.

Cerca de las 21.00 horas, un altercado del alcalde con el dueño de casa terminó con ambos constatando lesiones y con Zárate en prisión preventiva, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de lesiones graves gravísimas.

Según el ente persecutor, el imputado agredió al alcalde, mordiendo su oreja y a consecuencia de ese actuar, la víctima perdió el pabellón auricular externo.

Este jueves, se desarrolló una audiencia en la que se debía revisar la medida cautelar de Zárate, sin embargo, su abogado defensor Carlos Durán Fernández no se presentó y se mantuvo la prisión preventiva del imputado.

Su familia y cercanos vienen realizando manifestaciones para exigir su libertad y han insistido en que el trabajador del municipio fue atacado por la autoridad y que lo mordió en forma de defensa.

Alcalde pidió perdón a vecinos

“Hoy día está todo en manos de la justicia. Lo que más quiero es que esto pueda pasar pronto, que esta tormenta traiga paz y tranquilidad a todas las familias afectadas. De mi parte, quiero pedir perdón a todas las personas de Melipeuco, a todos los que sientan que yo les fallé en algún aspecto, les pido perdón como alcalde, como persona también, Alejandro Cuminao como persona natural. Si a alguien le he hecho algún daño, pido perdón”, dijo el alcalde este viernes.

“Y por otro lado también quiero mencionarles que perdono a todos quienes me hicieron daño, a todas las personas que me han hecho daño, a mí y a mi familia de distintas formas”, agregó.

Cuminao manifestó su intención de dar vuelta la página y afirmó que solo se referiría al tema por la vía judicial.

“Yo no he dado declaraciones en las redes sociales ni nada por el estilo. Todo está en manos de la justicia chilena y hoy día son ellos quienes van a determinar cuál es la situación que ocurrió ahí. Se está investigando, así que esperamos que todo se pueda resolver por el bien de todas las familias afectadas”, sostuvo.