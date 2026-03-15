Alcalde de San Bernardo valora incorporación de carabinero de punto fijo en Cesfam Raúl Brañes

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), agradeció a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por incorporar a un carabinero de punto fijo en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Raúl Brañes para la jornada nocturna.

“Los centros de salud familiar son sagrados, intocables y que esté Carabineros es fundamental. Este hito esperó más de un año en materializarse y no tengo dudas que se irá replicando en otras comunas porque hay una realidad que está afectando a los centros de salud y eso hay que enfrentarlo con acciones”, dijo el alcalde White.

La presencia policial, según detallaron las autoridades, ha estado disponible desde el 11 de marzo, momento en que asumió el nuevo gobierno.

El Cesfam Raúl Brañes, que también funciona como Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) ha sido foco de hechos de violencia durante años, los que han afectado la seguridad de los pacientes y del personal de salud en el recinto.

Esto llevó a que se haya invertido en poner puertas blindadas, cortinas perimetrales, láminas de seguridad en ventanas, divisiones internas, chapas de seguridad y cámaras de vigilancia, monitoreadas en tiempo real en el lugar.

La ministra Steinert recorrió el centro asistencial a inicios de marzo, antes de asumir la cartera de Seguridad, momento en que dijo que “nos vamos con varios puntos para trabajar de manera urgente para que las personas que trabajan y quienes concurran a los centros de salud se sientan seguras”.