SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alcalde Vodanovic se suma a la Fiscalía y pide 23 años de cárcel para Cathy Barriga

    El jefe comunal de Maipú formalizó la adhesión del municipio a la acusación del Ministerio Público por fraude al Fisco, falsificación de documentos y malversación de fondos. La causa apunta a un perjuicio superior a los $ 32 mil millones durante la gestión de la exalcaldesa.

    Por 
    Leslie Ayala
    MARIO TELLEZ

    El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), oficializó la incorporación del municipio a la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de la exalcaldesa Cathy Barriga, en el marco de la investigación por una serie de presuntos delitos de corrupción cometidos durante su administración entre 2016 y 2021.

    A través de sus asesores jurídicos, comandados por José Pedro Silva, del estudio BACS, el municipio respaldó los cargos formulados por la Fiscalía y solicitó una pena de 23 años de cárcel para la exautoridad comunal.

    El escrito fue ingresado ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago y adhiere a la acusación fiscal por cuatro grupos de hechos, que incluyen delitos de fraude al Fisco, falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y financiamiento personal con recursos municipales.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Según la presentación judicial, uno de los principales ejes de la causa apunta a la sobreejecución fraudulenta del presupuesto municipal, mediante la manipulación de certificados de disponibilidad presupuestaria, la ocultación de deudas y la alteración de registros contables.

    Estas maniobras, según apunta el municipio, habrían permitido generar gastos sin respaldo financiero y encubrir un déficit que supera los $ 32.500 millones.

    Otro de los focos de la investigación se refiere a la falsificación de documentos públicos en al menos once oportunidades, además de la compra irregular de collares de cristal Swarovski, adquiridos por trato directo con fondos municipales y destinados a actividades ajenas a los fines institucionales.

    Uso de recursos públicos

    La acusación también imputa a Barriga el uso de recursos municipales para fines personales, particularmente en el marco del programa “Fuerza de Mujer”, marca que habría sido inscrita a su nombre y promovida con financiamiento público.

    Según estableció el Ministerio Público, los fondos del municipio fueron utilizados para fortalecer su imagen personal y posicionar dicha iniciativa.

    A ello se suma el pago de servicios privados con recursos públicos, como la contratación de una cuidadora para su hijo y el financiamiento de asesorías legales vinculadas a causas personales, lo que configuraría delitos de malversación y negociación incompatible.

    En paralelo, la Municipalidad de Maipú presentó una acusación particular por un quinto grupo de hechos, referido al pago indebido de remuneraciones a una funcionaria contratada sin cumplir los requisitos profesionales. De acuerdo con la investigación, la trabajadora habría percibido sueldos durante casi cuatro años pese a tener un extenso período con licencias médicas.

    Daño patrimonial y acción civil

    Además de la arista penal, el alcalde Vodanovic interpuso una demanda civil de indemnización de perjuicios contra Barriga y otros exfuncionarios, con el objetivo de recuperar los montos que, según sostiene, fueron desviados o utilizados irregularmente durante su gestión.

    En la causa también participa el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que actúa como querellante en representación del Fisco, reforzando la ofensiva judicial por los perjuicios ocasionados al patrimonio público.

    La investigación se inició a partir de auditorías de la Contraloría y denuncias internas que detectaron graves irregularidades financieras, administrativas y contractuales. En el marco de este proceso, varios excolaboradores de Barriga ya han sido condenados en procedimientos abreviados.

    Actualmente, la causa se encuentra en etapa de preparación de juicio oral. En esa instancia, la Fiscalía, el municipio y el CDE, institución que pide 37 años de cárcel, buscarán acreditar la existencia de un esquema sistemático de uso indebido de recursos públicos y obtener penas de cárcel efectiva, además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

    Desde la defensa de Barriga, en tanto, han reiterado que los hechos serán aclarados en el juicio y han cuestionado la interpretación de los persecutores.

    Más sobre:MaipúTomás VodanovicCathy BarrigaFiscalíaCDE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    Lo más leído

    1.
    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    2.
    Armando Fernández Larios cae en manos del ICE: las condenas por crímenes de lesa humanidad que lo esperan en Chile

    Armando Fernández Larios cae en manos del ICE: las condenas por crímenes de lesa humanidad que lo esperan en Chile

    3.
    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    4.
    Senado aprueba el último nombramiento de Boric en la Suprema

    Senado aprueba el último nombramiento de Boric en la Suprema

    5.
    Exasistente de Vivanco relata ante Fiscalía pago de cuentas en efectivo y traslado de archivos de exministra a bodegas de Yáber

    Exasistente de Vivanco relata ante Fiscalía pago de cuentas en efectivo y traslado de archivos de exministra a bodegas de Yáber

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales
    Chile

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá
    Negocios

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    Aviva invertirá más de US$5 millones para expandir parque acuático en Maipú

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios
    Tendencias

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito
    El Deportivo

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    Se suma a Lautaro Pastrán: la millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Marcelo Díaz critica a la ANFP por sanción a más de 3.000 hinchas de la U: “Tiene que empezar a actuar de forma sensata”

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento
    Cultura y entretención

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Repatriación de los restos de la madre y esposa de Claudio Arrau: avances y complicaciones de una deuda histórica

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político
    Mundo

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′