Alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos del edificio

Santiago, 20 de Febrero 2026. Vista aerea del trabajo de bomberos en un incendio dentro de Monasterio Frances que ademas es la casa de retiro San Francisco Javier en la comuna de Nunoa Diego Martin/Aton Chile

Bomberos reportó un incendio estructural en las inmediaciones del Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa, que afecta a dos pisos del edificio.

Hasta el lugar concurrieron tres carros de bomberos para combatir el fuego. Según la información entregada, los primeros reportes se entregaron pasadas las 8.00 horas.

Asimismo, la Municipalidad de Ñuñoa tomó contacto con su equipo de seguridad para llegar al lugar y apoyar en las gestiones contra el incendio en combate.

Según indicó Transporte Informa en X, existe restricción de pista en Fernández Concha con Crescente Errázuriz, debido a alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón.

Esto es parte del monasterio francés de Ñuñoa, ubicado en calle Crescente Errázuriz —también posee una entrada por avenida Grecia 702—, en la zona patrimonial del barrio Suárez Mujica, el monasterio destaca por su fachada de hormigón y ladrillo.