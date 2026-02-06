Alerta por calor intenso en casi 100 comunas del país: Boric llama a extremar precauciones ante riesgo de incendios

Todos los pronósticos coinciden en algo: este sábado 7 de febrero será uno de los días más calurosos del año. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ya ha declarado alerta amarilla en varias regiones por este motivo, considerando que hay comunas donde el calor podría alcanzar los 37 grados.

En detalle, Senapred otorgó la calificación de alerta amarilla “por calor intenso” a las regiones de Atacama, Coquimbo y Metropolitana.

Además, emitió alertas preventivas para las regiones de Atacama, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, por amenaza de incendios forestales.

Foto: Aton Chile

En la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en tanto, activaron el Botón Rojo, sistema que les permite estar alerta ante posibles incendios.

Desde el organismo aseguraron que “casi 100 comunas, en las regiones de O’Higgins, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía” están en riesgo de sufrir incendios dadas las condiciones meteorológicas.

En ese escenario, el Presidente Gabriel Boric, hizo un llamado a través de sus redes sociales para extremar las precauciones, sobre todo durante las jornadas de mayor calor.

Foto: Aton Chile. Diego Martin

“Chilenas y chilenos: este fin de semana es de alto riesgo para la ocurrencia de incendios forestales en 100 comunas de nuestro país, desde la Región Metropolitana hasta La Araucanía”, indicó el Mandatario.

En ese sentido, solicitó: “Por favor extrememos las precauciones y evitemos tragedias: reitero que el 99% de los incendios forestales se origina por la acción de personas. A cuidarnos entre todos”.