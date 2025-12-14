Alerta roja por incendio forestal en Constitución: superficie preliminar afectada sube a 25 hectáreas
“Se estima que las condiciones atmosféricas proyectadas intensificarán la propagación, principalmente, durante esta tarde”, advirtió Senapred.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene bajo alerta roja a la comuna de Constitución, en la Región del Maule, por un incendio forestal en combate en el sector de San Antonio.
En su reporte de poco antes de las 16.30 horas, el organismo informó que la superficie preliminar afectada llegaba a 25 hectáreas.
Voluntarios de Bomberos de Constitución trabajan con apoyo de seis brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y tres brigadas de la empresa Arauco.
Se desplegaron 13 aeronaves, cinco skidder y cuatro camiones cisterna para las labores.
Según detalla el reporte de Senapred, se trata de un incendio forestal con velocidad de propagación media, que se encuentra avanzando hacia el noreste y que presenta mayor actividad en el flanco derecho debido a la influencia de la topografía y continuidad de combustible.
“La afectación al momento corresponde principalmente a plantaciones de pino, bosque renoval de bosque nativo y material esclerófilo”, indicó el organismo.
