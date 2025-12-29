Altas temperaturas en la zona central: once incendios están activos y tres continúan en combate

La tarde de este domingo, la directora nacional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, encabezó una mesa técnica con autoridades de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Ministerio de Salud, entre otros, por altas temperaturas y los incendios forestales que afectan diferentes regiones del país.

Tras la instancia, se entregó un balance sobre lo que ha ocurrido hasta el momento, como también las medidas a tomar en los próximos días, considerando el pronóstico emitido por la DMC de un evento de calor extremo que estaría afectando entre las regiones de Coquimbo y Ñuble, desde este domingo 28 al viernes 2 de enero de 2026.

Como detalló Cebrián, este previsión llevó a la revisión de los cursos de acción de cada una de las regiones, luego de declarar alerta roja por calor extremo en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, y alerta amarilla para la región de Biobío por calor intenso.

“Estas mismas regiones han actualizado sus alertas por amenaza de incendios forestales y frente a ello queremos hacer un llamado a la ciudadanía para poder generar las medidas, tomar las medidas de precaución frente a este evento de temperaturas extremas”, afirmó la directora de Senapred.

Además, detalló que dichas temperaturas podrían llegar hasta los 37ºC e instó a la población a “no exponerse a este calor entre las horas de mayor exposición, 11 de la mañana, 5 de la tarde; evitar hacer actividad física en esos horarios, hidratarse y cuidar a los grupos más vulnerables como son niños, niñas, mujeres embarazadas, personas mayores, personas que tomen alguna medicación”.

Además pidió tener el mismo cuidado con las mascotas, ya que el calor también puede tener efectos nocivos en ellas.

“Queremos hacer un llamado además a las personas que van a salir de su lugar habitual para celebrar estas fiestas de fin de año a mantenerse informados por canales oficiales sobre las condiciones climáticas de la localidad a la que van a llegar, de las eventuales situaciones de emergencias que pudieran ocurrir en esos sectores”, añadió.

El meteorólogo Andrés Moncada además detalló que las temperaturas extremas se mantendrán hasta por lo menos el día miércoles en los valles y sectores precordilleranos, entre la región de Valparaíso y Ñuble, con temperaturas máximas que van a estar oscilando entre los 34ºC y los 37ºC.

“Se está evaluando potencialmente que esta alerta se podría extender también hacia el día jueves 1 de enero a la Región del Maule y también la Región del Ñuble. Pero ya desde la Región de O’Higgins hacia el norte, el día jueves deberían disminuir las temperaturas porque va a comenzar a ingresar aire fresco desde la costa”, señaló.

Incendios activos

Por su parte, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illescas, informó que hay 11 incendios activos. Dos de ellos bajo observación, tres están en combate y seis se encuentran controlados.

“Queremos señalar que en este minuto nosotros tenemos disponibles 302 brigadas que van a estar trabajando. De igual forma, tenemos 75 aeronaves. Casi estamos cumpliendo la cantidad que tenemos como peak, que ya sería la próxima semana, que son 77”, aseguró sobre los medios con que cuenta la corporación.

Además resaltó las condiciones que pueden ser propicias para la generación de un incendio y que actualmente afectan a la zona central del país: altas temperaturas, baja humedad relativa y vientos altos.

Ante lo que quiso reforzar el llamado para hacer las acciones de prevención: “No lanzar colillas de cigarro si vamos en trayecto, o en camino, o en las carreteras. No utilizar herramientas que generen chispas, galleteros, soldadoras, como por ejemplo”.

“Tampoco hacer incendios, o fuego, o quemar pastizales, o quemar basura dentro de un lugar, porque eso va a generar un incendio forestal”, detalló.