SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Altas temperaturas en la zona central: once incendios están activos y tres continúan en combate

    En el último balance de siniestros, tras una mesa técnica conformada por autoridades de Senapred, Conaf, DMC y el Minsal, se llamó a la población a tomar medidas ante un aviso de calor extremo que esta semana elevará las temperaturas hasta los 37°C.

    Por 
    Lya Rosen
    INCENDIO FORESTAL DEDVI MISSENE

    La tarde de este domingo, la directora nacional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, encabezó una mesa técnica con autoridades de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Ministerio de Salud, entre otros, por altas temperaturas y los incendios forestales que afectan diferentes regiones del país.

    Tras la instancia, se entregó un balance sobre lo que ha ocurrido hasta el momento, como también las medidas a tomar en los próximos días, considerando el pronóstico emitido por la DMC de un evento de calor extremo que estaría afectando entre las regiones de Coquimbo y Ñuble, desde este domingo 28 al viernes 2 de enero de 2026.

    Como detalló Cebrián, este previsión llevó a la revisión de los cursos de acción de cada una de las regiones, luego de declarar alerta roja por calor extremo en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, y alerta amarilla para la región de Biobío por calor intenso.

    “Estas mismas regiones han actualizado sus alertas por amenaza de incendios forestales y frente a ello queremos hacer un llamado a la ciudadanía para poder generar las medidas, tomar las medidas de precaución frente a este evento de temperaturas extremas”, afirmó la directora de Senapred.

    Además, detalló que dichas temperaturas podrían llegar hasta los 37ºC e instó a la población a “no exponerse a este calor entre las horas de mayor exposición, 11 de la mañana, 5 de la tarde; evitar hacer actividad física en esos horarios, hidratarse y cuidar a los grupos más vulnerables como son niños, niñas, mujeres embarazadas, personas mayores, personas que tomen alguna medicación”.

    Además pidió tener el mismo cuidado con las mascotas, ya que el calor también puede tener efectos nocivos en ellas.

    “Queremos hacer un llamado además a las personas que van a salir de su lugar habitual para celebrar estas fiestas de fin de año a mantenerse informados por canales oficiales sobre las condiciones climáticas de la localidad a la que van a llegar, de las eventuales situaciones de emergencias que pudieran ocurrir en esos sectores”, añadió.

    El meteorólogo Andrés Moncada además detalló que las temperaturas extremas se mantendrán hasta por lo menos el día miércoles en los valles y sectores precordilleranos, entre la región de Valparaíso y Ñuble, con temperaturas máximas que van a estar oscilando entre los 34ºC y los 37ºC.

    “Se está evaluando potencialmente que esta alerta se podría extender también hacia el día jueves 1 de enero a la Región del Maule y también la Región del Ñuble. Pero ya desde la Región de O’Higgins hacia el norte, el día jueves deberían disminuir las temperaturas porque va a comenzar a ingresar aire fresco desde la costa”, señaló.

    Incendios activos

    Por su parte, el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illescas, informó que hay 11 incendios activos. Dos de ellos bajo observación, tres están en combate y seis se encuentran controlados.

    “Queremos señalar que en este minuto nosotros tenemos disponibles 302 brigadas que van a estar trabajando. De igual forma, tenemos 75 aeronaves. Casi estamos cumpliendo la cantidad que tenemos como peak, que ya sería la próxima semana, que son 77”, aseguró sobre los medios con que cuenta la corporación.

    Además resaltó las condiciones que pueden ser propicias para la generación de un incendio y que actualmente afectan a la zona central del país: altas temperaturas, baja humedad relativa y vientos altos.

    Ante lo que quiso reforzar el llamado para hacer las acciones de prevención: “No lanzar colillas de cigarro si vamos en trayecto, o en camino, o en las carreteras. No utilizar herramientas que generen chispas, galleteros, soldadoras, como por ejemplo”.

    “Tampoco hacer incendios, o fuego, o quemar pastizales, o quemar basura dentro de un lugar, porque eso va a generar un incendio forestal”, detalló.

    Más sobre:Incendios forestalesAltas temperaturasSenapredAlerta metereológicaConafMedidas de precaución

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bajas penas y falta de especialización de los fiscales: radiografía a la Ley Cholito

    Fin de año al rojo: emiten alerta en la RM por temperaturas que llegarían a los 36 °C

    Ataque en Ecuador: seis personas fueron asesinadas frente a playa turística

    Trump se reúne con Zelensky y dice que “avanzaron mucho para poner fin” a la guerra en Ucrania

    Cierran tres estaciones de Línea 1 de Metro por persona en la vía

    Myanmar vota en elecciones sin oposición en medio de represión y guerra civil

    Lo más leído

    1.
    Rubén Pérez: “Por fin se admite que Gendarmería es relevante en el circuito de seguridad pública”

    Rubén Pérez: “Por fin se admite que Gendarmería es relevante en el circuito de seguridad pública”

    2.
    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    3.
    Hospital del Salvador se defiende tras cuestionamientos por cirugía a la madre de la ministra Aguilera: “Se realizó conforme a los protocolos”

    Hospital del Salvador se defiende tras cuestionamientos por cirugía a la madre de la ministra Aguilera: “Se realizó conforme a los protocolos”

    4.
    Devastador incendio destruye 150 bodegas colindantes con mall de Huechuraba

    Devastador incendio destruye 150 bodegas colindantes con mall de Huechuraba

    5.
    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Altas temperaturas en la zona central: once incendios están activos y tres continúan en combate
    Chile

    Altas temperaturas en la zona central: once incendios están activos y tres continúan en combate

    Bajas penas y falta de especialización de los fiscales: radiografía a la Ley Cholito

    Fin de año al rojo: emiten alerta en la RM por temperaturas que llegarían a los 36 °C

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor
    Negocios

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo
    Tendencias

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido
    El Deportivo

    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido

    La U tiene nuevo técnico: Azul Azul llega a un acuerdo con Francisco “Paqui” Meneghini

    Le volvió a ganar a Lamine Yamal: Ousmane Dembélé cierra un 2025 brillante con el premio Globe Soccer Awards

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales
    Cultura y entretención

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Ataque en Ecuador: seis personas fueron asesinadas frente a playa turística
    Mundo

    Ataque en Ecuador: seis personas fueron asesinadas frente a playa turística

    Trump se reúne con Zelensky y dice que “avanzaron mucho para poner fin” a la guerra en Ucrania

    Myanmar vota en elecciones sin oposición en medio de represión y guerra civil

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana