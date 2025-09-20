Amenaza de lluvias en la RM: Santiago descarta suspensión de fondas en el Parque O’Higgins este sábado

Pese que alrededor de las 16:00 de la tarde lloverá en Santiago de la región Metropolitana, las fondas del Parque O´Higgins permanecerán abiertas y seguirán sus actividades en curso.

De acuerdo a la producción de la fonda, la organización de la fonda ya contaba con el pronóstico de lluvia. También confirmaron que todos los músicos estaban confirmados y que no han habido modificaciones ni cancelaciones.

El productor general de la Gran Fonda de Chile,Juan Pablo Tapia, informó que “desde el momento en que nos adjudicamos esta concesión, pensamos que evidentemente iba a llover en uno de estos días de fiestas".

“Las tres naves que albergan a las cocinerías, es de una estructura hecha por un material impermeable. Como también lo son los stands de los expositores”, comentó.

Agregó que “la gran carpa industrial que alberga el escenario principal es también material impermeable. Respecto a la energía, todos los tableros de fuerza están dentro de norma, por lo que si se mojan no hay ningún problema”.

Ahora bien “nos encontramos tomando medidas para reforzar de que no entre agua en los tableros de fuerza y cajas de distribución”.

“Hacemos un llamado de que vengan en familia a pasarlo bien. No es necesario que vengan con paragüa porque se los van a retener acá. Estamos preparados para recbir a todo el mundo”, concluyó.

Cabe destacar que para este sábado 20, desde las 13.00 a 15.00 horas se presentará DVJ Pelos. A partir de las 15.00 a las 15.50, estará en el Parque O´Higgins el cantante Pollo Fuentes. Le sigue a las 16.00 Christell y a las 17.00 la Compañía Folclorica de Santiago.

A eso de las 18.00 de la tarde estará Nicko OG, y después, a las 19.10, Charros de Lumaco. La noche cerrarña con Zúmbale Primo, Mr. Gato y, nuevamente, DVJ Pelos.

Lluvias en Parque Alejo Barrios

Las precipitaciones anunciadas para esta jornada ha provocado que el Parque Alejo Barrios de Valparaíso haya visto sus actividades afectadas de Fiestas Patrias.

El parque se encuentra con pozas de agua y algunas carpas se han visto afectadas por la lluvia.