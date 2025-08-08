Amplían hasta el miércoles la detención de cuatro implicados en el secuestro de empresario en Quilicura

El tribunal de garantía accedió a la solicitud que realizó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público para ampliar la detención de los cuatro sujetos capturados en el marco de la indagatoria por el secuestro de Rodrigo Cantergiani,

Cantergiani es CEO de la empresa de bolsas compostables Ceroplas que tiene su sede en la comuna de Quilicura.

La ampliación de la detención de cuatro de sus presuntos captores se realizó verbalmente ya que la ley lo permite para este tipo de delitos.

En este caso, la Fiscalía ECOH solicitó el máximo plazo posible.

De esta forma, se fijó una audiencia para las 13.00 horas del miércoles 13 de agosto en la que comparecerán los imputados para su correspondiente formalización y ellos seguirán detenidos en el intertanto.

El empresario fue secuestrado cuando llegaba a su lugar de trabajo en la fábrica de bolsas Ceroplas, en avenida Colorado, Quilicura, la mañana de este jueves 7 de agosto.

Sujetos armados interceptaron la camioneta en que viajaba y lo forzaron a subir a otro vehículo.

Luego, su familia recibió mensajes extorsivos a nombre de la banda peruana Los Pulpos.

Este jueves, fue liberado sin lesiones en la comuna de Puente Alto.

Se pagaron $80 millones para su rescate y se recuperó parte del dinero.