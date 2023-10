Amplían la detención de cinco sujetos vinculados a la CAM por quema de dos camiones en Quilleco

Hasta el próximo lunes 16, a las 11.50 horas, se amplió la detención de cinco individuos que durante la madrugada de este viernes fueron aprehendidos tras estar implicados en la quema de dos camiones en el camino a Antuco, correspondiente a la comuna de Quilleco, en la Región del Biobío.

El hecho delictual acaeció pasadas las 3.00 horas, cuando cinco sujetos encapuchados y premunidos con armamento de fuego llegaron hasta la faena forestal de propiedad de Mininco, ubicada en el kilómetro 25, de la Ruta Q-45, donde amenazaron a los trabajadores y robaron dos camiones del interior de la faena, conminando a una víctima a acompañarlos hasta la ruta principal. Luego de dejar al afectado en el camino, quemaron un camión en el kilómetro 21, en dirección a Los Ángeles.

En ese entonces, personal de Carabineros que se desplazaba por las cercanías, fiscalizó un vehículo y al registrarlo, se encontró líquido acelerante y pasamontañas. Además la víctima reconoció las vestimentas de los imputados y se encontró un lienzo alusivo a comuneros detenidos.

Tras la respectiva audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicó las razones por las cuales se extendió la formalización hasta el lunes, luego de encontrar evidencia y elementos utilizados en el ilícito.

“Las razones de ampliación tienen que ver con evidencia y elementos que fueron encontrados al detenerlos y en el sitio del suceso, que necesariamente deben ser analizados antes de formular todos los cargos que corresponde hacerles a estos sujetos por los hechos ocurridos hoy día en la mañana”, detalló.

A la vez, la persecutora aclaró que algunos de esos elementos encontrados requieren para su revisión autorizaciones judiciales y otras pericias científicas “que nos llevarán a poder concluir todos los tipos penales de los cuales puedan ser responsables estos sujetos”.

En tanto, y luego que se difundiera el parte policial con los nombres y direcciones de las víctimas de este ataque, quienes están en calidad de testigos, la jefa regional del Ministerio Público aseguró que esa información no salió desde la Fiscalía, situación que deberá ser investigada.

“Que la defensa tenga el parte policial, no puede llevar a nadie a la conclusión que se lo entregamos nosotros de esa manera y con los nombres. Efectivamente va a haber que revisar esa situación y el cuidado, la seguridad de las víctimas se asegura también de muchas otras formas más de las que nosotros estamos pendientes y nos vamos a asegurar que eso ocurra. No voy a decir de qué manera lo vamos a hacer, porque parte de darle seguridad a las víctimas es no revelar cómo lo vamos a hacer”, remarcó Cartagena.

Cabe indicar que los hechos delictuales terminaron con una persona lesionada y dos camiones quemados, mientras que los sujetos aprehendidos –según indicó el ente persecutor-, pertenecen al Órgano de Resistencia Territorial (ORT), una célula vinculada a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y entre los detenidos figura un sobrino del líder de la CAM, Héctor Llaitul, quien se encuentra en prisión preventiva.

Debido a lo anterior, el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, informó durante esta jornada que el gobierno se querellará contra los involucrados.