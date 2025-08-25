Amplían la detención de otros dos implicados en homicidio de ingeniero en Curacaví
Los cinco detenidos serán formalizados el miércoles.
La Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó ampliar el plazo de detención de dos sujetos implicados en el robo con homicidio que afectó al ingeniero Michael Peñaloza, en Curacaví, el martes 19 de agosto.
El miércoles serán formalizados, junto a los otros tres detenidos previamente, respecto a los que también se pidió ampliación.
El caso
Una semana antes de su muerte, Michael Peñaloza había sido víctima de un robo en su domicilio. Esa vez, responsables del atraco se llevaron una copia de la llave de su camioneta.
Ese martes habían regresado a buscar el vehículo. Durante la madrugada, la activación de la alarma de la propiedad impidió que lograran su cometido. Entonces, el ingeniero dio cuenta de la situación a Carabineros.
Pese a ello, la banda regresó. El hombre de 44 años intentó impedir que se llevaran la camioneta y lo arrollaron.
