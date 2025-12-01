VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

    Medición se aplica entre este lunes 1 y el miércoles 3 de diciembre, en 203 sedes de todo el país.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Con una cifra récord de 300.595 personas inscritas para participar del proceso, este lunes partió la aplicación de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025, Admisión 2026.

    La cifra de inscritos es la más alta en la historia de los procesos de admisión a la educación superior (2,2% más que el año pasado).

    Entre este lunes 1 y el miércoles 3 de diciembre estarán habilitados 736 locales de rendición en 203 sedes -comunas o localidades- a lo largo de Chile, dos más que el año pasado: Bulnes, en la Región de Ñuble, y Cunco, en La Araucanía, son las nuevas sedes.

    La aplicación de las pruebas se inició a las 15.00 horas de este lunes, con la PAES de Competencia Matemática 2 (M2).

    Para dar cuenta del inicio del proceso, se reunieron en el Liceo Bicentenario Monseñor Enrique Alvear de Pudahuel, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, la seremi de Educación de la Región Metropolitana, Raquel Solar, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, el vicerrector de Asuntos Académicos de la U. de Chile, Claudio Pastenes, la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile, Leonor Varas, y el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo.

    “La PAES es un sistema que se ha ido consolidando en el tiempo. Fue una innovación muy relevante, que nos ha permitido contar con mayor capacidad para medir las competencias y el desempeño futuro de los estudiantes”, destacó el subsecretario Orellana.

    La autoridad de gobierno resaltó que esta prueba “es un instrumento que se adapta mejor a las trayectorias reales de las personas: permite una rendición adicional en invierno, ofrece la posibilidad de conservar puntajes y contempla ajustes para postulantes con discapacidad y/o necesidades educativas especiales”.

    Puente Alto la comuna con más inscritos

    Las tres sedes con más inscritos para rendir la PAES son Puente Alto (10.015 personas), Maipú (8.497) y Temuco (8.386).

    Por otro lado, en Villa O’Higgins, en Aysén, son ocho los inscritos. En la comuna de Juan Fernández, en la Región de Valparaíso, son 14, al igual que en Putre, en la Región de Arica y Parinacota.

    En cuanto a género, del total de personas inscritas para rendir la PAES Regular 2025, el 53% corresponde a mujeres y el 47% a hombres.

    La rectora Devés afirmó que “para la Universidad de Chile es un orgullo y una responsabilidad poder gestionar este trabajo a través del Demre, un proceso permanente que tiene distintos componentes que van perfeccionando el sistema año a año”.

    “Con el Comité Técnico de Acceso, que integramos varios rectores y rectoras, y la Subsecretaría de Educación Superior estamos avanzando en que este proceso sea el mejor posible para Chile. Por ejemplo, cada año se van incorporando nuevas sedes de rendición, de manera que las y los jóvenes enfrenten en las mismas condiciones este proceso”, explicó.

    En el punto de prensa, las autoridades llamaron a los participantes a asistir a sus locales de rendición solo portando su Tarjeta de Identificación impresa actualizada y su documento de identificación: Cédula de Identidad Chilena o Pasaporte, según corresponda.

    También recordaron llevar un lápiz grafito Nº2 o portaminas HB y una goma de borrar.

    Además, enfatizaron que están prohibidos los aparatos electrónicos, como tablets, calculadoras, relojes inteligentes, audífonos y otros dispositivos similares. Al igual que los bolsos, carteras, mochilas, libros o cuadernos. El uso de celulares, en tanto, está prohibido en las salas de rendición de las pruebas.

    El calendario del proceso considera la entrega de puntajes PAES el 5 de enero de 2026, desde las 08.00 horas. La etapa de postulaciones parte ese mismo día, desde las 9.00, y se cierra el 8 de enero de 2026 a 13.00 horas.

    La entrega de los resultados de postulación se fijó para el 19 de enero de 2026, al mediodía.

    Más sobre:EducaciónPAESMineducDemreEducación superiorColegios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Plan Nacional de Búsqueda: ministro en visita Álvaro Mesa realiza diligencias por inhumaciones ilegales en Coyahue

    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

    Carabineros frustra robo a caja de compensación en Cunco: sujeto fue detenido intentando abrir caja fuerte con oxicorte

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    4.
    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    5.
    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online
    Chile

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días
    Negocios

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

    Factor participación en copas internacionales: el dispar desempeño financiero de Azul Azul, Blanco y Negro y Cruzados

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?
    Tendencias

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile
    El Deportivo

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile

    La UC apelará en el tribunal: la justificación del árbitro Cristián Galaz a la polémica amarilla a Fernando Zampedri

    “Hay que recuperar el tiempo perdido”: el dardo de Universidad de Concepción para anunciar la salida de Cristián Muñoz

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles
    Cultura y entretención

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Resurrección

    The Beats: el aclamado grupo homenaje a The Beatles vuelve a Chile con su show más íntimo

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares
    Mundo

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares

    “Podría ser un crimen de guerra”: El inédito escrutinio de legisladores republicanos a ofensiva de Trump en el Caribe

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón