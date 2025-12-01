Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

Con una cifra récord de 300.595 personas inscritas para participar del proceso, este lunes partió la aplicación de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025, Admisión 2026.

La cifra de inscritos es la más alta en la historia de los procesos de admisión a la educación superior (2,2% más que el año pasado).

Entre este lunes 1 y el miércoles 3 de diciembre estarán habilitados 736 locales de rendición en 203 sedes -comunas o localidades- a lo largo de Chile, dos más que el año pasado: Bulnes, en la Región de Ñuble, y Cunco, en La Araucanía, son las nuevas sedes.

La aplicación de las pruebas se inició a las 15.00 horas de este lunes, con la PAES de Competencia Matemática 2 (M2).

Para dar cuenta del inicio del proceso, se reunieron en el Liceo Bicentenario Monseñor Enrique Alvear de Pudahuel, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, la seremi de Educación de la Región Metropolitana, Raquel Solar, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, el vicerrector de Asuntos Académicos de la U. de Chile, Claudio Pastenes, la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile, Leonor Varas, y el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo.

“La PAES es un sistema que se ha ido consolidando en el tiempo. Fue una innovación muy relevante, que nos ha permitido contar con mayor capacidad para medir las competencias y el desempeño futuro de los estudiantes”, destacó el subsecretario Orellana.

La autoridad de gobierno resaltó que esta prueba “es un instrumento que se adapta mejor a las trayectorias reales de las personas: permite una rendición adicional en invierno, ofrece la posibilidad de conservar puntajes y contempla ajustes para postulantes con discapacidad y/o necesidades educativas especiales”.

Puente Alto la comuna con más inscritos

Las tres sedes con más inscritos para rendir la PAES son Puente Alto (10.015 personas), Maipú (8.497) y Temuco (8.386).

Por otro lado, en Villa O’Higgins, en Aysén, son ocho los inscritos. En la comuna de Juan Fernández, en la Región de Valparaíso, son 14, al igual que en Putre, en la Región de Arica y Parinacota.

En cuanto a género, del total de personas inscritas para rendir la PAES Regular 2025, el 53% corresponde a mujeres y el 47% a hombres.

La rectora Devés afirmó que “para la Universidad de Chile es un orgullo y una responsabilidad poder gestionar este trabajo a través del Demre, un proceso permanente que tiene distintos componentes que van perfeccionando el sistema año a año”.

“Con el Comité Técnico de Acceso, que integramos varios rectores y rectoras, y la Subsecretaría de Educación Superior estamos avanzando en que este proceso sea el mejor posible para Chile. Por ejemplo, cada año se van incorporando nuevas sedes de rendición, de manera que las y los jóvenes enfrenten en las mismas condiciones este proceso”, explicó.

En el punto de prensa, las autoridades llamaron a los participantes a asistir a sus locales de rendición solo portando su Tarjeta de Identificación impresa actualizada y su documento de identificación: Cédula de Identidad Chilena o Pasaporte, según corresponda.

También recordaron llevar un lápiz grafito Nº2 o portaminas HB y una goma de borrar.

Además, enfatizaron que están prohibidos los aparatos electrónicos, como tablets, calculadoras, relojes inteligentes, audífonos y otros dispositivos similares. Al igual que los bolsos, carteras, mochilas, libros o cuadernos. El uso de celulares, en tanto, está prohibido en las salas de rendición de las pruebas.

El calendario del proceso considera la entrega de puntajes PAES el 5 de enero de 2026, desde las 08.00 horas. La etapa de postulaciones parte ese mismo día, desde las 9.00, y se cierra el 8 de enero de 2026 a 13.00 horas.

La entrega de los resultados de postulación se fijó para el 19 de enero de 2026, al mediodía.