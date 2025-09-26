SUSCRÍBETE
Nacional

Armada emite aviso por probabilidad de trombas marinas para este viernes en zona costera del sur del país

Según un informe meteorológico, la situación podría afectar este viernes al sector costero comprendido entre el Golfo de Arauco y la Región de los Ríos.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) emitió esta tarde un aviso especial de probabilidad de trombas marinas, situación que afectaría este viernes a parte del sector costero del país, específicamente entre el Golfo de Arauco y la Región de los Ríos.

De acuerdo con el informe del Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, el “horario de mayor atención” del fenómeno se registraría entre las 9.00 y las 15.00 de este viernes 26 de septiembre.

Asimismo, se señala que, de acuerdo con la situación sinóptica de superficie y altura, se registra una “inestabilidad con desplazamiento este/sudeste, asociada a baja presión de 1.003 hectopascales, ubicada en latitud 40 sur y longitud 82 oeste”.

En este sentido, prevé que un “posible desarrollo de nubes convectivas, generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas”.

Informe de la Dirección Meteorológica

Lo anunciado por Servimet se suma al aviso meteorológico emitido este jueves por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que advierte el riesgo de desarrollo de fuertes vientos y nubes con características “tornádicas”, en tres provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía.

De acuerdo con el organismo, el pronóstico para las provincias de Arauco, Biobío y Malleco, es de “inestabilidad post frontal”, lo que podría generar ráfagas de viento y tornados.

El fenómeno meteorológico se podría presentar desde la madrugada de este viernes 26 y extenderse hasta la mañana de la misma jornada.

Más sobre:Meteorologíatrombas marinasServimetavisozona surGolfo de AraucoRegión de los Ríos

Armada emite aviso por probabilidad de trombas marinas para este viernes en zona costera del sur del país
Armada emite aviso por probabilidad de trombas marinas para este viernes en zona costera del sur del país

Trump anuncia nuevos aranceles: 100% a productos farmacéuticos y fuertes gravámenes a camiones y muebles
La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
La fuerte autocrítica de Lucas Assadi pese a su gol clave: "No me sentí bien, pero estoy muy contento de haber anotado"
Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Teatro Finis Terrae estrena "Bodas de sangre" de Federico García Lorca
Milei y Netanyahu refuerzan alianza en Nueva York y tratan situación de rehenes argentinos en Gaza
La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
