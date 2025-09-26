Armada emite aviso por probabilidad de trombas marinas para este viernes en zona costera del sur del país

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) emitió esta tarde un aviso especial de probabilidad de trombas marinas, situación que afectaría este viernes a parte del sector costero del país, específicamente entre el Golfo de Arauco y la Región de los Ríos.

De acuerdo con el informe del Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, el “horario de mayor atención” del fenómeno se registraría entre las 9.00 y las 15.00 de este viernes 26 de septiembre.

Asimismo, se señala que, de acuerdo con la situación sinóptica de superficie y altura, se registra una “inestabilidad con desplazamiento este/sudeste, asociada a baja presión de 1.003 hectopascales, ubicada en latitud 40 sur y longitud 82 oeste”.

En este sentido, prevé que un “posible desarrollo de nubes convectivas, generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas”.

Informe de la Dirección Meteorológica

Lo anunciado por Servimet se suma al aviso meteorológico emitido este jueves por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que advierte el riesgo de desarrollo de fuertes vientos y nubes con características “tornádicas”, en tres provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía.

De acuerdo con el organismo, el pronóstico para las provincias de Arauco, Biobío y Malleco, es de “inestabilidad post frontal”, lo que podría generar ráfagas de viento y tornados.

El fenómeno meteorológico se podría presentar desde la madrugada de este viernes 26 y extenderse hasta la mañana de la misma jornada.