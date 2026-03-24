SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Armada mantiene operativo de búsqueda de tripulantes de embarcación que se hundió en Coquimbo

    La institución informó el hallazgo de una persona fallecida que correspondería a uno de los tres ocupantes de la lancha.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Tras el hundimiento de la embarcación en la Región de Coquimbo, la Armada mantiene en desarrollo un operativo para ubicar a los tripulantes de la lancha Catalina II.

    En el marco de esas tareas, fue encontrado un cadáver en el sector de Totoralillo, tres millas náuticas al sur del lugar en que se hundió la embarcación.

    La Policía de Investigaciones reportó que detectives de la Brigada de Homicidios La Serena concurrieron a la Gobernación Marítima, por instrucción de la Fiscalía de Coquimbo, con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, luego que la Armada rescatara el cadáver de un hombre no identificado, en altamar.

    El zarpe de la embarcación siniestrada se habría efectuado desde la caleta de Coquimbo y su hundimiento se produjo en el sector El Panul.

    Según un comunicado de la Armada mediante patrullaje aeronaval, se concretó el hallazgo de esta persona fallecida, que corresponde a uno de los tres tripulantes de la lancha volcada en cercanías del Club de Yates de Las Tacas.

    “Por instrucción del fiscal de turno, se dispuso el traslado del cuerpo a un lugar seguro, a fin de que personal de Labocar realice los peritajes correspondientes conforme a los protocolos vigentes”, indicaron.

    Asimismo, informaron que la Autoridad Marítima “mantiene en desarrollo un amplio operativo de rebusca en el área del siniestro, considerando que aun se mantienen dos personas desaparecidas”.

    Más sobre:EmergenciaCoquimboArmada

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    BC alerta por shock “significativo” de guerra en Irán, ve salto en inflación por bencinas y regreso a la meta recién en 2027

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    Ministro Rabat expone ejes de gestión en medio de debate por presupuesto y agenda legislativa

    Ignacio Malig vuelve a la dirección nacional de la Conadi

    Ahorra en el cuidado de tu auto: 20% en cambio de aceite con TotalEnergies

    Tribunal Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria temporal a Bolsonaro por razones de salud

    Lo más leído

    1.
    Reconstrucción megaincendio Valparaíso: Poduje anuncia suspensión de obras a cargo de constructora por “malas prácticas”

    Reconstrucción megaincendio Valparaíso: Poduje anuncia suspensión de obras a cargo de constructora por “malas prácticas”

    2.
    89% respalda fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular

    89% respalda fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular

    3.
    Más de 100 personas obtuvieron en 2025 becas de magíster y posdoctorado en el extranjero que el gobierno suspenderá

    Más de 100 personas obtuvieron en 2025 becas de magíster y posdoctorado en el extranjero que el gobierno suspenderá

    4.
    Fonasa, Conadi, Dirección del Trabajo: gobierno activa “balas de plata” y excluye siete cargos clave del sistema de Alta Dirección Pública

    Fonasa, Conadi, Dirección del Trabajo: gobierno activa “balas de plata” y excluye siete cargos clave del sistema de Alta Dirección Pública

    5.
    Corte de Santiago declara admisible querella contra Boric y Aguilera y Fiscalía deberá investigar cirugía exprés

    Corte de Santiago declara admisible querella contra Boric y Aguilera y Fiscalía deberá investigar cirugía exprés

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Ministro Rabat expone ejes de gestión en medio de debate por presupuesto y agenda legislativa
    Chile

    Ministro Rabat expone ejes de gestión en medio de debate por presupuesto y agenda legislativa

    Ignacio Malig vuelve a la dirección nacional de la Conadi

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Fin de una era en Santander Chile: Claudio Melandri deja la presidencia del banco y asume Rodrigo Vergara
    Negocios

    Fin de una era en Santander Chile: Claudio Melandri deja la presidencia del banco y asume Rodrigo Vergara

    El oro sufre una racha de caídas histórica y entra en mercado bajista

    Gobierno extiende ayudas paliativas por alza de combustibles a furgones escolares

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    En vivo: Fernando Gago debuta en la banca de la U frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga
    El Deportivo

    En vivo: Fernando Gago debuta en la banca de la U frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga

    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ya tienen nuevo entrenador: Sevilla anuncia la contratación de Luis García Plaza

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina
    Tecnología

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista
    Cultura y entretención

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    Así será la edición más grande de Ch.ACO (y cómo alista su llegada a Valparaíso)

    La historia del cine chileno en la Berlinale: triunfos, glorias y mujeres fantásticas

    Tribunal Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria temporal a Bolsonaro por razones de salud
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria temporal a Bolsonaro por razones de salud

    Sondeos dan victoria a bloque de izquierda de la primera ministra en elecciones de Dinamarca

    Bolsonaro sale de la UCI diez días después, pero sin previsión de alta hospitalaria

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias
    Paula

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones