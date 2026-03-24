Armada mantiene operativo de búsqueda de tripulantes de embarcación que se hundió en Coquimbo

Tras el hundimiento de la embarcación en la Región de Coquimbo, la Armada mantiene en desarrollo un operativo para ubicar a los tripulantes de la lancha Catalina II.

En el marco de esas tareas, fue encontrado un cadáver en el sector de Totoralillo, tres millas náuticas al sur del lugar en que se hundió la embarcación.

La Policía de Investigaciones reportó que detectives de la Brigada de Homicidios La Serena concurrieron a la Gobernación Marítima, por instrucción de la Fiscalía de Coquimbo, con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, luego que la Armada rescatara el cadáver de un hombre no identificado, en altamar.

El zarpe de la embarcación siniestrada se habría efectuado desde la caleta de Coquimbo y su hundimiento se produjo en el sector El Panul.

Según un comunicado de la Armada mediante patrullaje aeronaval, se concretó el hallazgo de esta persona fallecida, que corresponde a uno de los tres tripulantes de la lancha volcada en cercanías del Club de Yates de Las Tacas.

“Por instrucción del fiscal de turno, se dispuso el traslado del cuerpo a un lugar seguro, a fin de que personal de Labocar realice los peritajes correspondientes conforme a los protocolos vigentes”, indicaron.

Asimismo, informaron que la Autoridad Marítima “mantiene en desarrollo un amplio operativo de rebusca en el área del siniestro, considerando que aun se mantienen dos personas desaparecidas”.