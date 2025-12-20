Asalto en Colina: seis sujetos armados irrumpen en vivienda, maniatan a adultos mayores y cometen abuso sexual

Un violento robo con agresión sexual se registró durante la madrugada de este sábado en la comuna de Colina, Región Metropolitana, luego de que seis delincuentes armados irrumpieran en un domicilio particular, maniataran a sus ocupantes y sustrajeran diversas especies.

Según informó el capitán Héctor Casanova, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, el hecho ocurrió cerca de la medianoche en un inmueble ubicado en el pasaje Abate Juan Ignacio Molina, hasta donde los antisociales llegaron a bordo de un vehículo.

De acuerdo con el relato policial, los sujetos ingresaron mediante el forzamiento del portón perimetral y la puerta principal.

Una vez al interior, los individuos maniataron al dueño de casa, un hombre de 63 años, mientras que a su pareja, una mujer de 70 años, la trasladaron hasta un dormitorio, donde sustrajeron distintos elementos tecnológicos, además de dinero en efectivo y documentos personales y bancarios.

Posteriormente, los delincuentes subieron al segundo piso del inmueble, donde se encontraba una tercera víctima, la esposa del hijo de los adultos mayores, quien fue abusada sexualmente por dos de los atacantes.

En ese mismo nivel, los sujetos forzaron una caja fuerte, desde la cual sustrajeron tres armas de fuego : un rifle , una pistola y una escopeta , además de cartuchería , todas destinadas a uso deportivo.

El capitán Casanova precisó que el armamento pertenecía al hijo de los propietarios, quien no se encontraba en el domicilio al momento del asalto. El avalúo total de lo sustraído, considerando las armas y los elementos tecnológicos, fue estimado en 9 millones de pesos.

La víctima de la agresión sexual fue trasladada a un centro asistencial para la constatación de lesiones, las que fueron calificadas como leves. En tanto, se informó que el inmueble cuenta con cámaras de seguridad operativas, tanto en el interior como en el exterior, registros que permitieron captar la patente del vehículo en el que se movilizaban los delincuentes.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Sur de la Policía de Investigaciones, mientras que las policías continúan con las diligencias para dar con el paradero de los responsables y recuperar las especies robadas.