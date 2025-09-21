Asesinan a disparos a un hombre en Puente Alto: victimarios habrían bajado de un vehículo para atacarlo con armas de fuego

Un sujeto sin identificar habría sido asesinado a disparos en Bajos de Mena, Puente Alto, durante la madrugada de este domingo.

El hecho se habría producido en plena vía pública alrededor de las seis de la mañana, cuando desde un vehículo habrían bajado los atacantes para abordar a la víctima, a la cuál habrían estado siguiendo, y dispararle, lo que le habría provocado la muerte en el lugar.

Según la evidencia balística encontrada, los victimarios habrían disparado en al menos seis ocasiones, aunque todavía no se ha determinado la cantidad de tiros que habría recibido el occiso.

Fiscalía ECOH RM

“Se están realizando las primeras diligencias, entrevistando vecinos y levantando cámaras en el sector para poder determinar efectivamente por qué la víctima se encontraba en este lugar”, señaló sobre los trabajos del Ministerio Público y las policías el fiscal ECOH Esteban Silva.

Según detalló Silva, aparentemente la víctima no sería una persona conocida en el barrio, lo que dificulta poder establecer un móvil claro para el asesinato.

En ese sentido, por el momento se habría descartado alguna riña previa. “No hay ningún antecedente de que se haya producido esto en una riña, sino más bien, digamos, por algunas imágenes que hemos recogido, a esta persona, al parecer, la venían siguiendo y luego la agreden con armas de fuego”, explicó Silva.

Buscando determinar las causas, participantes en el homicidio y la identidad de la víctima, se encuentran en el lugar trabajando, además de ECOH, miembros de OS-9 y de Labocar de Carabineros.