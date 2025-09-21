Tornado en Linares: Delegado Presidencial del Maule espera catastro definitivo de afectación material para el lunes

Tras el evento meteorológico que produjo el desarrollo de un tornado que afectó a distintos sectores de Linares durante la tarde del sábado, el delegado presidencial del Maule, Humberto Aqueveque, detalló la situación en la ciudad para este domingo y la eventual entrega de ayuda a los afectados.

Primeramente, el representante del Ejecutivo explicó que durante este domingo estarían trabajando en terreno para hacer un cotejo de las viviendas afectadas.

Mientras desde el municipio de Linares habían señalado una afectación aproximada de 150 casas, desde Senapred solo registraron 83 viviendas. Además de lo anterior, desde esta última entidad también se reporta el desprendimiento parcial de la techumbre del Rodoviario de buses de la comuna y la caída de un poste con cableado eléctrico.

“Esta diferencia puede ver también que hay algunos daños que no califican en la magnitud para entrar en daños en Senapred, toda vez que no producen la inhabitabilidad de la vivienda. Por ejemplo, el caso que ayer vimos fueron algunos vidrios que se quebraban, eso no genera que no pueda ser habitable la vivienda. Por consiguiente, no califica para los daños de la graduación que establece el Sistema de Respuesta y Gestión de Riesgo y Desastre”, detalló el delegado en una entrevista con 24 Horas.

En ese sentido, Aqueveque detalló que la cifra puede variar durante este domingo en base al trabajo en terreno. “ Y o creo que mañana (lunes) podemos tener ya la cifra definitiva , y qué tipo de daño, para también evaluar cómo va a ser la respuesta desde el punto de vista de la colaboración“, explicó.

Respecto al funcionamiento de la ciudad para esta jornada, Aqueveque detalló que todavía hay sectores que se encuentran sin luz hasta la mañana del domingo, principalmente debido a la caída de árboles y problemas en el tendido eléctrico en sectores rurales. “Esperamos que durante la mañana del día domingo estos 946 clientes rápidamente también puedan retomar su generación", señaló.

“En el caso de Linares, los cortes de luz están sectorizados principalmente en el sector de la población María del Valle y Parque Cordillera, que son las dos más afectadas, además de algunos sectores rurales”, agregó al respecto.