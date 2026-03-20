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    Asociación de Buses Interprovinciales muestra preocupación ante posible eliminación del Mepco y pide gradualidad en implementación

    La medida, que ha comenzado a ser evaluada por Hacienda durante esta semana, buscaría reducir el gasto fiscal y enfrentar el escenario de alzas en el precio del petróleo a nivel mundial.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial.

    La Asociación Nacional de Buses Interprovinciales de Chile mostró su preocupación frente a la posibilidad de que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) pudiera ser eliminado por determinación del Ejecutivo.

    En una declaración pública, la asociación gremial explicó que “un alza significativa en los costos de los combustibles, uno de los principales insumos del sector, impactaría directamente en la estructura operativa de las empresas, con efectos que podrían traducirse en ajustes tarifarios y, en consecuencia, en una mayor carga para los usuarios“.

    A pesar que la asociación señaló comprender el escenario económico actual y la contingencia, enfatizó que es indispensable que “decisiones de esta magnitud consideren una mirada integral, que evalúe adecuadamente sus impactos en sectores estratégicos como el transporte y, sobre todo, en la vida cotidiana de las personas.“.

    “Consideramos fundamental que cualquier medida en esta línea contemple criterios de gradualidad en su implementación, de manera de evitar efectos abruptos tanto en la operación del sistema como en los costos que enfrentan los usuarios", señalaron.

    Además de lo anterior, llamaron a la autoridades “a abrir espacios de diálogo y trabajo conjunto que permitan incorporar la visión de los distintos actores involucrados”.

    “Como Asociación, reiteramos nuestra disposición a contribuir con antecedentes técnicos y la experiencia del sector, con el objetivo de aportar a una discusión informada que permita avanzar en las mejores decisiones para el país”, concluyeron.

    La posible medida fue abordada por el Ejecutivo durante esta semana, en un contexto mundial que contempla severas alzas del precio del pétroleo por la guerra en Medio Oriente.

    “Tenemos que examinar entonces este sistema y tenemos que hacer propuestas, y como las propuestas hay que discutirlas, hay que escuchar, y eso es lo que hemos estado haciendo", afirmó el pasado lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz respecto a posibles modificaciones en el Mepco.

    Lee también:

    Más sobre:MepcoAsociación Nacional de Buses ABIPétroleoBusesAlzasHaciendaGasto fiscal

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