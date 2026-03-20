Chile Transporte pide “resguardar y fortalecer” el Mepco y sostiene que es “una política pública eficaz, responsable y necesaria”

Desde la Asociación Gremial de Transporte de Carga por Carretera de Chile (Chile Transporte AG) realizaron un llamado a resguardar y fortalecer el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), señalando que es “una herramienta clave para la estabilidad económica del país”.

A través de un comunicado, la asociación señaló que el Mepco a través de los años ha demostrado “ser una política pública eficaz, responsable y necesaria”

Cabe recordar que recientemente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, insistió en la necesidad de una alternativa al Mepco, ante los desafíos económicos que enfrenta el país.

Según apuntaron desde Chile Transporte, el Mepco, en un contexto marcado por la alta volatilidad en el precio del petróleo, "ha permitido suavizar alzas abruptas, evitando impactos inmediatos en los costos de transporte, en la cadena de abastecimiento y, en definitiva, en el bolsillo de las familias chilenas".

Desde la agrupación además sostuvieron que los mecanismos de estabilización de precios son una práctica internacional validada y que el Mepco permite proteger a los consumidores y sectores productivos sin comprometer las finanzas públicas.

“Para el transporte de carga, la estabilidad en los combustibles es un factor crítico. Fluctuaciones extremas generan efectos inmediatos y muchas veces insostenibles, presionan la inflación y terminan afectando directamente a los hogares”; señalaron, añadiendo que "como gremio, consideramos fundamental preservar y fortalecer el Mepco".