Avanza en Comisión de Economía de la Cámara proyecto que elimina cobro de estacionamientos en centros de salud

Esta tarde, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto de ley que busca garantizar el acceso gratuito a los estacionamientos en clínicas, hospitales y centros de salud, tanto públicos como privados, para pacientes y sus familiares.

La iniciativa, que modifica la ley sobre la Protección de los Derechos del Consumidor, estipula que los centros de salud “no podrán realizar cobro alguno por los servicios de estacionamiento cuando éstos sean utilizados con ocasión de servicios de urgencia o emergencia, y durante el tiempo que duren éstas; o cuando estos sean utilizados por pacientes o familiares de pacientes, cuando los primeros se encuentren en consultas médicas, tratamiento o internación en el recinto asistencial, así como en la asistencia a controles postoperatorios o indicados por el profesional a cargo del tratamiento” .

En este sentido, el texto de autoría del diputado Víctor Pino (Demócratas), señala que los recintos deberán implementar un mecanismo de control que permita a los usuarios ejercer este derecho y fija tres meses de plazo, desde la publicación de la ley, para aplicar tal medida.

En caso de incumplimiento, indica la iniciativa, el establecimiento “será sancionado con multas de entre 100 y 150 UTM ($6,9 millones a $10,4 millones). En caso de reincidencia, se aplicará el doble de la multa”.

El proyecto de ley debe ahora ser votado en particular por la comisión, ante posibles indicaciones, para luego pasar a la Sala de la Cámara Baja.

Tras lo sucedido esta jornada, su autor, el diputado Pino, calificó el resultado como “una gran noticia para las familias chilenas”,