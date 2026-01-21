Avanza Plan Nacional de Búsqueda: comisión de DDHH despacha proyecto de ley para su discusión en la Cámara

La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados despachó este miércoles a la Sala de la Cámara el proyecto de ley que crea el Plan Nacional de Búsqueda, una iniciativa que busca consagrar por ley esta política pública y asegurar su continuidad en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno.

Un avance legislativo que fue valorado por la presidenta de la Comisión, la diputada Carolina Tello (FA), quien subrayó la importancia de esta iniciativa.

“Hoy hemos dado un paso histórico para nuestro país. Desde la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios hemos despachado a Sala el proyecto de ley que crea un Plan Nacional de Búsqueda, estableciendo que esta política, que Chile ha impulsado desde 2023, quede consagrada como una política de Estado”, aseguró

A lo que agregó: “Esto significa que ya no dependerá de la sola voluntad de quien gobierne el hecho de seguir buscando a quienes aún no hemos podido dar respuesta".

Dedvi Missene

De la misma forma, Tello hizo un llamado a la administración de Gabriel Boric a apoyar el paso de este proyecto de ley por la Cámara Baja.

“Esperamos que el Ejecutivo patrocine y otorgue urgencia a este proyecto, para ponerlo rápidamente en tabla, avanzar al Senado y sellar definitivamente el Plan Nacional de Búsqueda como una política establecida por ley en nuestro país”, relevó.

Dicho proyecto, que fue ingresado en septiembre del año pasado por la diputada Lorena Fries (FA) y otros parlamentarios del oficialismo, apunta a fortalecer el deber permanente del Estado en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Sus autores indicaron que con la iniciativa se estaría otorgando continuidad institucional, herramientas y responsabilidades claras para avanzar en verdad, justicia y reparación.