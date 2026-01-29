SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Baja natalidad en Chile: las propuestas de Boric y Kast para frenar esta tendencia

    Con una fecundidad en mínimos históricos, Chile entra en una etapa de envejecimiento acelerado. Mientras el gobierno apuesta por cambios estructurales como la sala cuna universal, la próxima administración propone incentivos económicos directos, reabriendo el debate sobre esta situación.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Según el último Censo, la tasa global de fecundidad en Chile cayó a 1,06 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo.

    Los últimos resultados del Censo 2024 confirmaron una tendencia que ya preocupaba a demógrafos y autoridades: la tasa global de fecundidad en Chile cayó a 1,06 hijos por mujer en el año de medición, y se proyecta que para este año caiga a 0,92, una de las más bajas del mundo. El país se encamina así a un escenario de envejecimiento acelerado y eventual decrecimiento poblacional, con impactos directos en el mercado laboral, el sistema previsional y el crecimiento económico.

    Frente a este escenario, el debate político se ha intensificado en torno a qué tipo de políticas públicas pueden revertir la caída de los nacimientos. El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha optado por un enfoque centrado en mejorar las condiciones estructurales para formar familia, mientras que el programa del presidente electo José Antonio Kast propone, entre otras medidas, incentivos económicos directos por hijo nacido.

    Para la socióloga Martina Yopo, investigadora del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, el descenso de la fecundidad no puede explicarse por una sola causa. “Aquí no hay explicaciones simples frente a un fenómeno que es multicausal y complejo”, señala. Si bien reconoce transformaciones culturales profundas, como cambios en los roles de género, nuevas formas de familia y mayor control reproductivo, advierte que el factor decisivo es la existencia de condiciones sociales adversas para tener y criar hijos.

    “En Chile hay lo que yo llamo una infertilidad estructural”, afirma Yopo. “No solo influyen los altos costos de vida o la falta de seguridad social, sino también la precariedad laboral, la ausencia de vivienda, la pobreza de tiempo y modelos de parentalidad cada vez más demandantes, que hacen muy difícil el proyecto de formar familia”.

    En ese marco, una de las iniciativas clave del Ejecutivo ha sido el proyecto de ley de sala cuna universal, que buscaba garantizar el acceso a cuidado infantil a todas las personas trabajadoras, sin depender del tamaño de la empresa o del género del trabajador.

    Martina Yopo, investigadora del Instituto de Sociología UC. MARIO TELLEZ

    “La evidencia comparada demuestra que la sala cuna universal, disponible tras el posnatal y durante la jornada laboral, es una de las políticas que efectivamente contribuyen a generar condiciones para que las familias tengan los hijos que quieren tener”, subraya Yopo. A su juicio, se trata de una medida estructural que impacta tanto en la conciliación trabajo-familia como en la participación laboral femenina, uno de los déficits históricos del país.

    A esto se suman anuncios del Presidente Boric en materia de fertilización asistida, orientados a facilitar el acceso a tratamientos reproductivos, y un énfasis discursivo en avanzar hacia una planificación demográfica de largo plazo, que incluya también la adaptación del sistema de cuidados, salud y pensiones a una población más envejecida.

    Sin embargo, el proyecto de sala cuna universal quedó recientemente frenado en el Congreso, tras no avanzar en su tramitación legislativa, en medio de reparos planteados desde la UDI. El presidente de la tienda, Guillermo Ramírez, acusó que el proyecto del Ejecutivo tendría efectos negativos en la competitividad de las empresas y en el empleo femenino. Además sostuvo que desde el inicio su partido advirtió las falencias de la iniciativa y propuso correcciones, pero que el gobierno no ingresó las indicaciones necesarias durante cuatro años. Asimismo, cuestionó que el oficialismo intentara aprobar el proyecto al final del período y responsabilice a la oposición por los retrasos, afirmando que la iniciativa se aprobaría en 2026, pero sería modificada en el gobierno de José Antonio Kast.

    Imagen referencial. Getty Images

    Las propuestas de Kast

    El Plan Renace, incluido en el programa presidencial de José Antonio Kast, plantea que Chile enfrenta una crisis estructural de natalidad y una caída de más del 30% en los nacimientos en la última década. El diagnóstico atribuye este fenómeno a altos costos de vida, dificultades de acceso a la vivienda, inestabilidad laboral, problemas para conciliar trabajo y familia y una pérdida cultural del sentido de trascendencia asociado a los hijos. El plan advierte impactos futuros en la fuerza laboral y en el aumento de la soledad en la vejez.

    Como respuesta, el gobierno de Kast propone volver a situar a la familia en el centro de las políticas públicas, combinando medidas económicas y culturales. Entre las iniciativas destacan una asignación universal por hijo nacido, que contempla la entrega de $2 millones por nacimiento —$1 millón directo a la madre y $1 millón en ahorro para el hijo—, exenciones al impuesto a la renta según número de hijos y la reestructuración de la asignación familiar.

    Desde esa perspectiva, Yopo es categórica frente a propuestas basadas exclusivamente en transferencias monetarias. Según explica, los bonos por nacimiento no generan aumentos sostenidos de la fecundidad y pueden incluso producir “incentivos perversos”, como el aumento de embarazos en contextos de alta vulnerabilidad, sin resolver las condiciones estructurales que están en la base del problema.

    Foto: referencial.

    Por otro lado, el plan del gobierno entrante propone la implementación de una sala cuna universal. Eso sí, no hay especificaciones de esa propuesta y qué tan distinta podría ser del proyecto que recientemente fue frenado en el Congreso.

    El objetivo declarado, según detalla el programa, es reducir barreras económicas, apoyar la maternidad y fomentar una cultura que valore la formación de familias. El énfasis está puesto en aliviar directamente el costo económico de tener hijos, bajo la premisa de que la falta de recursos es una de las principales barreras para la natalidad.

    Desde el sector que asumirá el próximo gobierno, la futura vocera, Mara Sedini justificó el freno al proyecto de sala cuna universal, planteado por la administración actual, señalando “que la ley salga mal hecha y apurada es un error”. Si bien reconoció la relevancia del cuidado infantil, sostuvo que una iniciativa de esa magnitud debe discutirse con mayor profundidad técnica para evitar problemas en su implementación.

    Para Yopo, la diferencia entre ambos enfoques es clave. “Esto no tiene que ver con fomentar la natalidad ni con hacer que las personas tengan más hijos”, enfatiza. “Tiene que ver con apoyar a quienes quieren tener hijos y hoy no pueden hacerlo por condiciones adversas”. En ese sentido, advierte que sin políticas estructurales de cuidado, empleo y seguridad social, los incentivos económicos difícilmente lograrán modificar una tendencia demográfica de largo plazo.

    El Presidente Electo, Jose Antonio Kast, realiza una declaracion junto al Presidente de la Republica, Gabriel Boric. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Las proyecciones demográficas indican que Chile entrará en una fase de crecimiento natural negativo a partir de 2028, cuando las defunciones superen a los nacimientos. Este cambio, junto con una menor migración neta, llevaría a que la población total alcance su máximo en 2035, con cerca de 20,6 millones de habitantes, para luego iniciar un descenso, según las proyecciones del INE.

    Desde ese año también comenzaría a reducirse la población en edad de trabajar, que hacia el final del período sería menor a la registrada en 1992. El envejecimiento, en consecuencia de lo mismo, se profundizaría con rapidez: en 2045 las personas de 65 años o más triplicarían a la población menor de 15 años y, de mantenerse las tendencias, en 2070 habría cerca de seis adultos mayores por cada niño.

    Más sobre:CensoSociedadNatalidadFecundidadGabriel BoricJosé Antonio KastSala cuna universalINECenso 2024Bono por hijo nacidoMartina Yopo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Programa Chile Cuida: más de 240 mil personas han accedido a credencial de cuidadores

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica

    Los nuevos centros de prevención del delito inspirados en Bukele que el alcalde Reyes instalará en La Florida

    Exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, recurre a la Suprema y pide nulidad del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Lo más leído

    1.
    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    2.
    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    3.
    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

    4.
    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    5.
    Delfino, Castro y Vodanovic intentan contener molestia de alcaldes oficialistas por cita privada

    Delfino, Castro y Vodanovic intentan contener molestia de alcaldes oficialistas por cita privada

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día
    Chile

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Programa Chile Cuida: más de 240 mil personas han accedido a credencial de cuidadores

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

    Glencore produjo menos cobre durante 2025 por baja ley: desempeño de Collahuasi impacta el cierre del año
    Negocios

    Glencore produjo menos cobre durante 2025 por baja ley: desempeño de Collahuasi impacta el cierre del año

    Huelga en minera Mantoverde: Capstone Copper realiza operativo con helicópteros para ingresar a la desalinizadora

    Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    En vivo: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio buscan los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    En vivo: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio buscan los octavos de final de la Europa League

    La CAF anuncia fuertes sanciones contra Senegal y Marruecos por graves incidentes en la final de la Copa de África

    ¿El mejor aval? Los elogios de Ricardo Gareca a la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming
    Cultura y entretención

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    La Moneda, la Biblioteca Nacional y los museos: los panoramas para el primer Día de los Patrimonios en Verano

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica
    Mundo

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan