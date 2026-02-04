Barrio Meiggs: delegado de la RM advierte que no van a permitir nuevas instalaciones de “toldos azules” en el espacio público

Este miércoles el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, entregó un balance del plan de recuperación del espacio público implementado en el Barrio Meiggs, el cual consistió en el retiro de los denominados “toldos azules”

Además de ello, condenó los disturbios que -a propósito de la medida- se han registrado durante la madrugada en el sitio, en concreto en el sector de calle Gorbea.

En detalle, durante el operativo nocturno de Carabineros, los comerciantes informales atacaron a uniformados y guardias con fuegos artificiales, realizaron barricadas e intentaron reinstalarse en otros puntos del barrio, lo que terminó con tres detenidos hasta el momento.

Sobre el tema, en conversación con radio Agricultura, Durán dijo: “Teníamos previsto alguna reacción de este tipo. Hemos estado monitoreando la situación en el sector de manera permanente".

En esa línea, afirmó que “se ha trabajado con drones, y por supuesto con patrullajes preventivos, tanto de seguridad municipal como de Carabineros”.

Dicho eso, advirtió: "No vamos a permitir nuevas instalaciones en el espacio público”.

Detalles del operativo

Esta tercera etapa se centró principalmente en el retiro de los denominados toldos azules, estructuras instaladas de manera ilegal en las veredas que impiden el tránsito normal de peatones y facilitan el comercio informal.

Santiago, 03 de Febrero 2026. Nuevo operativo de desalojo en Barrio Meiggs en la comuna de Santiago con el retiro de toldos azules Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

En ese sentido, el delegado detalló el impacto del despliegue. “Cuando partimos nuestras intervenciones hace algunos meses atrás, estábamos hablando del orden de 5.000 toldos y solo ayer retiramos del orden de 1.500 (...) en total llevamos del orden de 3.500, quizás un poco más”, estimó.

En cuanto al material confiscado, Durán señaló que “encontramos muchas otras cosas como en cada operativo” como gran cantidad de alarmas de ropa, lo que da cuenta que ahí se realizaba receptación de ropa robada por mecheros en distintas tiendas”.

Durán valoró el operativo como instancia para “una recuperación integral del barrio Meiggs, incluyendo el enfrentar con fuerza a las mafias y bandas que están detrás, que distribuyen, que falsifican, que importan productos evadiendo impuestos. En fin, múltiples situaciones que estamos enfrentando con el resto de las instituciones del Estado” .

“Esperamos esta cuarta etapa que vamos a desarrollar antes del 10 de marzo, efectivamente nos permita la recuperación completa de lo que hemos denominado la gran manzana del barrio Meiggs y que efectivamente se traduzca en una recuperación total del espacio público y por tanto un restablecimiento de las condiciones de seguridad”, agregó.

Al mediodía de este miércoles se llevará a cabo un balance general del operativo que sigue en curso durante la jornada.