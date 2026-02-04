SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tensión tras operativos en Meiggs: comerciantes informales intentaron reinstalar toldos y enfrentaron a Carabineros

    Se registraron incidentes durante la noche.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    Santiago, 03 de febrero de 2026. Nuevo operativo en barrio Meiggs con el retiro de toldos. Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Una tensa noche se vivió en el barrio Meiggs por el inicio de la tercera etapa del plan de recuperación de la zona.

    Este martes, con apoyo de personal municipal, Carabineros realizó operativos con el objetivo de despejar el espacio público y combatir el comercio ilegal que se apropió de las calles.

    Se instalaron cierres perimetrales para controlar los desplazamientos y se desalojaron los toldos.

    Durante los operativos, comerciantes informales atacaron a uniformados y guardias con fuegos artificiales.

    En la noche, en tanto, los comerciantes realizaron barricadas e intentaron reinstalarse en otros puntos del barrio.

    Carros de Control de Orden Público de la policía uniformada despejaron las vías.

    Carabineros instaló personal de punto fijo en la zona.

    La mañana de este miércoles, el tránsito de vehículos estaba suspendido hacia el cruce de San Alfonso con Grajales, debido a la acumulación de basura y escombros que debían ser retirados.

