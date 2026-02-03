SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Barros, Adasme y Jacir: los elegidos en la carrera para suceder a Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte

    A partir de esta terna, el fiscal nacional, Ángel Valencia, tendrá 10 días desde la notificación para elegir al próximo jefe(a) de la Fiscalía más grande del país.

    Por 
    Tomás Gómez
     
    José Carvajal Vega

    A las 14 horas de este lunes, en el Palacio de Tribunales, inició la audiencia en la que comparecieron los diez candidatos para encabezar la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

    La decena de postulantes buscaban ser los elegidos en la terna desde donde saldrá el sucesor del actual fiscal regional, Xavier Armendáriz, quien concluye su periodo como fiscal regional.

    Cada uno expuso por 10 minutos los proyectos que proponían a los 39 ministros de las Cortes de Santiago y San Miguel.

    Tras las intervenciones, los ministros de ambos tribunales de alzada -quienes podían votar por dos candidatos-, se inclinaron por los nombres del actual fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros (21 votos); la fiscal jefa de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) Centro Norte, Marcela Adasme (18 votos) y el fiscal jefe de Santiago Centro, Francisco Jacir (15 votos).

    Desde esa terna, y una vez que el Poder Judicial lo notifique, el fiscal nacional Ángel Valencia tendrá 10 días para elegir entre esos tres candidatos al nuevo jefe de la fiscal más grande del país.

    Héctor Barros

    El coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), propuso un programa con cuatro ejes fundamentales: el fortalecimiento de la persecución penal con enfoque en el crimen organizado, la investigación de delitos de alta complejidad con “orientación hacia la calidad”, la atención y protección a las víctimas y los testigos, y, por último, la coordinación interinstitucional y la vinculación con el entorno.

    Barros planteó también disminuir los tiempos de los juicios orales a través del “control jerárquico y la selección estricta de pruebas pertinentes”, “reestructurar la fiscalía de alta complejidad, fusionándola con la de sistemas de análisis criminal”.

    Por otro lado, en torno al resguardo de las víctimas y testigos en la investigación penal, Barros aseguró que replicarán el modelo aplicado en la Fiscalía Sur. Junto con eso, destacó que “la persecución debe ejercerse con objetividad, rigor y prudencia, resguardando la reserva de las investigaciones evitando las filtraciones para no afectar a víctimas, testigos y terceros ajenos al proceso penal”.

    Para finalizar su presentación, Barros dijo que su compromiso se centra en “conducir una fiscalía moderna, firme frente al delito, respetuosa de las víctimas y responsable ante la ciudadanía, considerando el cuidado y seguridad también de nuestros equipos. La delincuencia no se combate desde acciones aisladas, requiere de trabajo conjunto de fiscales, funcionarios y Fiscalía Nacional, trabajo que permitirá llevar ante nuestros tribunales investigaciones sólidas y de calidad”.

    Marcela Adasme

    La actual jefa de Sacfi, presentó un programa de trabajo basado en tres ejes: protección de víctimas y testigos y atención de usuarios, la persecución penal y el “cuidado de los equipos y el fortalecimiento de la probidad y la integridad”.

    Sobre le primer eje, Adasme planteó que el Ministerio Público debe poner “en el centro a las personas”, por lo que propuso crear un centro de contacto para mantener informadas a las víctimas sobre sus causas, así como también un sistema de agendamiento de reuniones con fiscales.

    Respecto a la persecución, planteó que “se fortalecerán las primeras diligencias y se implementarán procesos de revisión masivo de causas con archivo provisional”, apuntó al trabajo coordinado con la nueva Fiscalía Supraterritorial y a la “necesaria investigación patrimonial”.

    Por último, la fiscal repasó sus 22 años de carrera, afirmando que “he investigado delitos de baja complejidad, así como grandes causas de crimen organizado. He liderado fiscalías funcionales como la flagrancia y fiscalías locales como la de Chacabuco. He trabajado en fiscalías de tramitación masiva y en fiscalías especializadas y ese es mi plus, el haber transitado durante todos estos años en todas y cada una de las unidades de esta fiscalía que quiero y conozco a la perfección”.

    Adasme, concluyó afirmando que es la “mujer que en estos dos últimos años ha liderado el combate del crimen organizado en la Fiscalía Centro Norte y he liderado el equipo que ha tenido que enfrentar a organizaciones como el Tren de Aragua, Los Pulpos, entre otras organizaciones”.

    Francisco Jacir

    Con quince votos, el actual fiscal jefe Santiago Centro fue el último en ingresar a la terna que definirá al nuevo fiscal Centro Norte.

    Jacir, quien encabeza indagatorias como la que existe en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, postuló en su presentación que su programa, de llegar a ser el líder en la Centro Norte, se establecerá en tres ejes: una “fiscalía cercana, humana, accesible”, un fortalecimiento de la batalla en contra de los delitos de violencia intrafamiliar y género y mejorar la eficacia de la persecución penal.

    Asimismo, el actual fiscal de Santiago Centro enfatizó en la lucha contra el crimen organizado y el rol de la Fiscalía. En este sentido, afirmó que “buscamos no solo identificar al soldado, al microtraficante, sino a quien se encuentra detrás. (Debemos) perseguir su responsabilidad personal y también su responsabilidad patrimonial”.

    Respecto a la corrupción, Jacir detalló que “en un momento en que la fe pública ha sido puesta fuertemente en duda (...) nos parece que la persecución penal de la corrupción ya no es solamente un imperativo de naturaleza legal, sino que también es ético”. En este sentido, el fiscal sostuvo que, a través de la investigación, buscarán “sentencias condenatorias que en definitiva permitan dar garantía a la ciudadanía que la ley se aplica con la misma vara para todos”.

    Para finalizar, el persecutor estableció que “mi compromiso es liderar con cercanía, rigor técnico y un ambiente laboral sano y eficiente con un norte claro: es la víctima nuestra prioridad y la justicia debe ser un servicio eficaz y accesible”.

