Cortes de Santiago y San Miguel definen terna para designar al sucesor de Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte

Desde las 14.00 horas de este lunes, en la Corte de Apelaciones de Santiago, se desarrolló la audiencia pública para escuchar a postulantes al cargo de fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

Los aspirantes a suceder a Xavier Armendáriz expusieron ante los ministros del tribunal de alzada capitalino y de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Ambos plenos tenían la misión de elaborar una terna para que el fiscal nacional, Ángel Valencia, realice la designación.

Fueron 10 los candidatos que por espacio de 10 minutos cada uno expusieron ante los magistrados.

Expuso Mario Carrera, fiscal regional de Arica; Carlos Quezada, abogado de la OTJ; Francisco Jacir, fiscal jefe de Santiago Centro; Marcelo Cabrera, fiscal jefe de Santiago Norte; Pedro Narváez, abogado director de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública; Héctor Barros, fiscal regional Sur y coordinador ECOH; Jaime Jansana, abogado y ministro subrogante del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana; Marcela Adasme, fiscal jefa de Sacfi Centro Norte; Ricardo Peña, fiscal adjunto Santiago Poniente; y Víctor Núñez, fiscal de la Fiscalía Sur.

La terna quedó integrada por Héctor Barros que consiguió 21 votos, Marcela Adasme que obtuvo 18, y Francisco Jacir que logró 15 votos.

Armendáriz, que fue designado por Jorge Abbott en 2018, dejará libre el puesto el 9 de abril.