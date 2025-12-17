“Bastante complejo”: Senapred entrega balance por incendio forestal en San Pedro de Melipilla y hacen llamado a acatar alertas SAE

Esta jornada, las autoridades de Senapred, así como de Medio Ambiente y de Salud hicieron un balance acerca de la calidad del aire en la Región Metropolitana, entregando a su vez recomendaciones a la ciudadanía, a raíz del incendio forestal en San Pedro de Melipilla.

Al respecto, y sobre el incendio en cuestión, el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, indicó que este ha sido “bastante complejo”, ya que es “un incendio de características extremas” que aún no está controlado.

“Las condiciones meteorológicas, la carga combustible y la topografía han hecho complejo el combate al incendio”, señaló.

A esta hora lleva 2.500 hectáreas de afectación de pastizal, matorral y arbolado, así como también 5 viviendas confirmadas y una bodega destruida.

En cuanto al combate del fuego, detalló que hay vaguada costera que impide que una aernave pueda atacar el fuego, por lo que hasta ahora solo ha sido trabajo de infantería. Cuando haya techo, cerca del mediodía, la aeronave podrá combatir desde el aire el incendio y a su vez bajar la temperatura con agua para que los combatientes puedan también avanzar en su tarea.

La fuerza de trabajo aérea esta mañana, indicó, van a ser seis helicópteros, aeronaves de ala rotatoria y dos aviones o aeronaves de ala fija. A esto se suman seis brigadas de Conaf que ya están en el lugar y dos brigadas de Conaf que vienen desde el sur a apoyar el combate durante el día.

“Por lo tanto vamos a tener ocho brigadas, más el despliegue de los 24 cuerpos bomberos de la Región Metropolitana que han hecho fuerzas de tarea, que han estado operando desde el primer momento. Ayer había 58 carros de bomberos protegiendo viviendas”, detalló.

Junto con esto, el director hizo un llamado a siempre acatar las alertas SAE para evacuar.

“Con el SAE la autoridad le está diciendo que su vida corre peligro, por lo tanto hay que evacuar y no esperar hasta el último momento”, sostuvo. “Eso es lo que está pasando, la gente se queda esperando hasta el último momento creyendo que a lo mejor el incendio va a detenerse, y cuando está encima trata de evacuar”, advirtió.

Sobre los pronósticos, considerando el viento en la zona, la autoridad de Senapred expresó que la posibilidad de extenderse (del fuego) “es amplia”, sin embargo, todo va a depender del trabajo que hagan hoy en la mañana.

“El trabajo que hay hoy día en la mañana con las brigadas, con los bomberos, para atacar los puntos calientes que hay sobre todo al interior del incendio, para que no salten pavés, eso va a ser fundamental”, sostuvo.

Calidad del aire en Santiago

Humo en Santiago producto de los incendios forestales que afectan a la comuna de San Pedro de Melipilla, vista desde San Miguel Diego Martin/Aton Chile

En esta línea, y sobre el humo que ha llegado hasta Santiago producto del incendio, la seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes, detalló que en las últimas 15 horas “hemos tenido altos niveles de concentración de material particulado en la cuenca de la Región Metropolitana, en particular sobre el área metropolitana de Santiago”.

“Durante la noche se registraron valores bastante altos en las estaciones, especialmente de Puente Alto y La Florida. Esto es producto de la acumulación de material particulado y también de los vientos que trajeron durante la noche, a las 20 horas y quizás un poco antes, los vientos hacia la ciudad”, explicó.

Sin embargo, explicó la autoridad, si bien estos niveles están más altos de lo normal, estamos “muy lejos” de estar en una condición de emergencia o preemergencia, como se acostumbra en el período de invierno

Las estaciones de Puente Alto y La Florida, indicó, están cerca de los 100 microgramos por metro cúbico.

“Para considerar alerta se requiere que sean más superior a 110 microgramos, pero además por varias horas sostenidas, no basta un solo dato horario”.

En esta línea, la autoridad indicó que se encuentran alerta, y que no descartan que pudieran aumentar los niveles de material particulado durante la tarde, debido al cambio de la condición del viento.

Para estos casos, la seremi de Salud (s), Alejandra Hernández, reiteró que se debe evitar los ejercicios y actividades al aire libre.

“Si yo percibo el olor a humo, además, en el exterior, lo recomendable es usar una mascarilla de alta eficiencia, como por ejemplo la KN-95, o si no, un paño, un pañuelo mojado, para evitar que entre en mi organismo el material particulado, sobre todo el PM2,5,que es el que más se genera en este tipo de eventos”, indicó.

Dentro de las viviendas también se debe evitar que entre este material, por lo tanto, se recomienda cerrar puertas y ventanas, evitar el contacto con el exterior y sólo ventilar en el caso de que detectemos la disminución del humo existente en el exterior.

Asimismo, se debe tener extremo cuidado con los adultos mayores, los niños pequeños y las personas que tengan alguna enfermedad crónica, detalló.

ntre El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, junto al director regional de Senapred, Miguel Muñoz, la seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes, y la seremi (s) de Salud, Alejandra Hernández, informaron esta jornada a