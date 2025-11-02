Bomberos combate enorme incendio en dos edificios de la Zona Franca de Iquique

Desde la noche del sábado, Bomberos y Carabineros se encuentran combatiendo un enorme incendio en dos galpones de la Zona Franca de Iquique (Zofri).

La emergencia habría comenzado aproximadamente a las 9 de la noche en la Manzana 23, particularmente los galpones 7 y 8 del recinto amurallado de la Zofri.

Durante la noche, al menos 15 compañías de bomberos de Iquique y Pozo Almonte estaban colaborando en la extinción de las llamas, en una labor que se pronosticaba extensa desde Bomberos.

“La experiencia de este tipo de incendios en zona franca son incendios de largo aliento y eso significa que vamos a estar toda la noche y el día de mañana trabajando. Esperemos que podamos contactarnos con zona franca para que a través de maquinaria podamos ir despejando un poco, ir controlando los focos que estén aún prendidos”, señaló durante la noche del sábado el superintendente de Bomberos de Iquique, Marcelo Zúñiga, en declaraciones a Chilevisión.

Ya siendo temprano en la mañana del domingo, desde la Zofri informaron que las labores por parte de Carabineros y Bomberos continuaban para la extinción de las llamas.