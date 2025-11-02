En Ancud: capturan a mujer vinculada en homicidio de un sujeto en Conchalí

Este sábado se detuvo a una mujer de 39 años en Ancud, de Los Lagos, por su vinculación con la muerte de un hombre de 61 años.

El siniestro ocurrió el 18 de octubre pasado en la intersección de calle El Olivo con Nueva Central de Conchalí, de la región Metropolitana.

La víctima fue encontrada con una herida cortopunzante en la espalda.

Una de las hipótesis que Carabineros consideraba era que se trataba de un robo con homicidio, ya que el hombre no portaba ni su billetera ni celular.

De acuerdo a Carabineros de Chile, la mujer, quien reside en Santiago, fue requerida por el 2° Juzgado de Garantía de esta ciudad por su eventual participación en la muerte de la víctima.

El capitán Héctor Fuentes Vázquez, subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría de Ancud, explicó que “el personal de la Sección de Investigación Policial de la Primera Comisaría de Ancud, realizó indagaciones luego de un patrullaje preventivo por el sector urbano de nuestra comuna, logrando la detención de esta mujer de nacionalidad chilena de 39 años, la cual había participado en el homicidio de un hombre adulto de 61 años en la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana”.

“A raíz de lo anterior, se tomó contacto directo con el Juzgado de Garantía de Santiago, quien instruyó la detención de la mujer y el control de detención de esta en nuestra ciudad”, concluyó.