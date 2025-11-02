Detienen a hermano de adulto mayor que habría sido asesinado y descuartizado en Coquimbo

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este domingo como principal sospechoso al hermano de un adulto mayor de 75 años que habría sido asesinado y luego descuartizado al interior de su vivienda en Coquimbo.

El delito habría quedado al descubierto durante la noche del sábado, luego que el hijo de la víctima ingresara al domicilio ubicado en el pasaje Libertad.

Según los antecedentes por parte de la PDI, el asesinato se habría desarrollado tras una riña entre ambos familiares.

El victimario, de 82 años, habría discutido con la víctima y terminado asfixiándola. Posteriormente, con algún elementos cortante, habría procedido a descuartizar a su hermano.

“El dueño de casa es detenido por los detectives y reconoce los hechos ante el fiscal en dependencias de la PDI. A esta hora lo dejamos a disposición del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía de Coquimbo, donde se darán a conocer los antecedentes”, detalló el subprefecto José Cáceres, jefe de la BH de La Serena.