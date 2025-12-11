VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    El Presidente fue parte de "Chile Canta a Gabriela", un homenaje visual y musical al galardón que la poeta recibió en 1945, donde también participaron la ministra de las Culturas y artistas como Joe Vasconcellos, Javiera Parra, Akriila y Amparo Noguera.

    Por 
    Lya Rosen

    La noche de este jueves, la Plaza de la Cultura, frente al Palacio de La Moneda, fue escenario de Chile Canta a Gabriela, un homenaje a Gabriela Mistral a 80 años de su Nobel de Literatura, encabezado por la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y el presidente Gabriel Boric, quien aprovechó la ocasión para celebrar a la escritora, al país y a su cultura.

    En su aparición, casi al cierre de las casi dos horas de duración de la cita, el mandatario inició su intervención asegurando al público, en su mayoría jóvenes, que cada uno de ellos no son solo uno más, sino parte de “la hermosa patria que tenemos”.

    “Bajo esa bandera chilena que nos pertenece a todos, con La Moneda detrás, pienso en la hermosa patria que tenemos, en la hermosa juventud que tenemos, en el hermoso futuro que tenemos”, dijo el mandatario.

    Para luego afirmar que: “Y sé, queridos y queridas, que Gabriela Mistral también sintió eso, y lo sintió recorriendo Chile entero, porque Gabriela cultivó desde los lugares más recónditos, cultivó lo público”.

    De la misma forma apuntó que lo que movía a Mistral era el “amor por la humanidad”, para luego leer un extracto de un discurso de la también diplomática y educadora en Montevideo en 1938, sobre la poesía como “infancia”, “salvación” y “perdón”.

    Gabriela Mistral nos da la excusa para celebrar el arte, para celebrar la poesía, para celebrar el encuentro, para estar contentos de ser Chile, para estar orgullosos de ser Chile”, señaló Boric.

    Y terminar su alocución asegurando que “estamos orgullosos de ser chilenos, que Chile es un gran país, que el país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”.

    El show de Chile Canta a Gabriela

    El homenaje a la poeta nacional, definido como un viaje simbólico hacia aquella noche de 1945 en que la Academia Sueca cambió para siempre su vida y la historia cultural de Chile, integró música, poesía, danza, teatro y artes visuales.

    Esto para recrear el recorrido de la escritora desde Elqui hasta los escenarios de México, España, Brasil, Estados Unidos donde su voz dejó huella.

    En el montaje musical y visual, dirigido por Martín Erazo y Camilo Salinas, participaron más 50 artistas, entre ellos músicos y actores como Joe Vasconcellos, Nicole, Cami, Javiera Parra, Akrilla, Amparo Noguera y María Elena Duvauchelle

    Estos interpretaron poemas de Mistral y canciones inspiradas en su legado, dando vida a un montaje musical y visual que culminó con un show lumínico y un mapping proyectado sobre la fachada de La Moneda.

