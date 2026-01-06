Búsqueda de joven desaparecido en Panguipulli: refuerzan rastreos en río Los Ñadis y suman perros entrenados de la PDI y Carabineros

Este lunes se intensificó el rastreo del río Los Ñadis, por parte de personal de la PDI. Imagen: Fiscalía de Los Ríos.

Tras 25 días de búsqueda, la Fiscalía de Los Ríos dispuso nuevas diligencias policiales en la comuna de Panguipulli por la presunta desgracia de Heriberto Vásquez Abello, el joven de 25 años que fue visto por última vez el la noche del 10 de diciembre en la citada localidad.

Así lo afirmó el fiscal Marcelo Leal, quien destacó que “a contar de hoy lunes se dispuso la realización de nuevas diligencias de investigación a cargo de la PDI y, durante esta jornada, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) Valdivia, junto a buzos criminalísticos del Departamento de Operaciones Subacuáticas, se encuentran efectuando rastreos en el cauce del río Los Ñadis , con el objeto de avanzar con el esclarecimiento de los hechos y dar con el paradero del joven”.

El persecutor agregó que este martes 6 de enero se sumarán a la búsqueda efectivos de la Brigada de Adiestramiento Canino de la PDI, junto a dos ejemplares; otros dos perros entrenados de la Escuela de Adiestramiento de Carabineros de Santiago; personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Panguipulli; funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de la policía uniformada y voluntarios de Bomberos de la zona.

En paralelo a la búsqueda, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía de Los Ríos mantiene un acompañamiento permanente a la familia, entregándoles información, orientación y apoyo durante el desarrollo de la búsqueda.

La búsqueda

Heriberto Vásquez Abello fue visto por última vez la noche del miércoles 10 de diciembre en la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos.

Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la denuncia por presunta desgracia fue presentada por su familia el jueves 11 de diciembre ante Carabineros. Tras ello, la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional instruyó de inmediato diligencias investigativas a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, con el objetivo de establecer las circunstancias de su desaparición y dar con su paradero.

Paralelamente, la Fiscalía también dispuso diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), las que se mantienen en desarrollo.

Cabe señalar que, de acuerdo con antecedentes recogidos por Radio Biobío, la última vez que Heriberto Vásquez fue captado por cámaras de seguridad se encontraba en la población Siete Lagos, donde se había reunido con un amigo de la infancia para compartir en una plaza del sector.

Según relató su pareja, Perla Cartes, en los registros se observa que el joven sale corriendo de forma repentina y aparentando estar asustado, mientras el otro sujeto va tras él.

“En las cámaras de la población se ve que va detrás de él, como persiguiéndolo. Estaban compartiendo en el parque ellos dos y de un rato a otro como que salió arrancando. En los videos se ve que va asustado”, señaló Cartes en declaraciones al citado medio.