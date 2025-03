Cadem: Matthei lidera intención de voto pero cae a su nivel más bajo en los últimos 14 meses

Este domingo se conocieron los resultados de la última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la segunda semana de marzo, en la cual se actualizaron las cifras respecto a la carrera presidencial entre las diversas opciones surgidas del escenario político nacional, con miras a las elecciones de noviembre.

En dicho contexto, el sondeo de opinión reveló que la candidata de la UDI y RN, Evelyn Matthei sigue liderando –entre las opciones disponibles- la intención de voto de los consultados, sin embargo, volvió a caer un punto, llegando al 17%.

Dicha tendencia a la baja se ha extendido desde diciembre del año pasado, donde registraba 9 puntos porcentuales más que ahora, que evidencia su nivel más bajo desde enero de 2024, según se detalla en el estudio.

Cabe señalar que la mayoría de los encuestados no se inclinó por alguna de las opciones o se declara indeciso, cifra que subió de un 29% a un 34%.

Detrás de la abanderada de Chile Vamos se posiciona el diputado libertario Johannes Kaiser con un 13%, mientras que en el tercer y cuarto lugar aparece la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) y José Antonio Kast (Republicano), ambos con un 10%. Eso sí, el excandidato presidencial consigna un descenso de un punto respecto a la semana pasada.

Baja imagen de diputada Cariola

Por otra parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA) sigue siendo el personaje mejor evaluado, con un 62%, pero cayendo 9 puntos desde el último sondeo. Al jefe comunal le sigue Matthei (59%), el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (68%).

En el otro extremo del listado, las figuras peor evaluadas son la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez (21%), el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (20%) y el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona (18%).

Cabe señalar que la diputada Karol Cariola (PC) evidenció una caída en su imagen llegando al 26%, su nivel más bajo desde 2019. Esto tras la controversia por la nueva arista del denominado caso Sierra Bella, donde el Ministerio Público indaga un presunto delito de tráfico de influencias que la parlamentaria a negado rotundamente.

En tanto, la aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric se mantuvo en un 28%, mientras que su desaprobación aumentó un punto, llegando al 67%.

El Mandatario promedia un 31% de aprobación en su tercer año de gobierno y un 62% de desaprobación. En comparación a los mandatos anteriores, el primer gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet promedió en su tercer año un 47%, el primer gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera un 31%, el segundo gobierno de la exjefa de Estado un 22% y el segundo gobierno del fallecido ex Presidente un 20%.

5° aniversario de la pandemia

En el quinto aniversario de la pandemia por Covid-19, un 84% de los consultados aprueba la forma como el gobierno del expresidente Piñera gestionó la crisis y un 58% considera que afectó mucho o bastante a nuestras vidas.

Asimismo, un 38% cree que es muy probable que vuelva a ocurrir una pandemia en los próximos cinco años. Si eso sucediera, un 64% piensa que la economía del país no está preparada y un 50% piensa lo mismo sobre el sistema de salud.

Los actores o instituciones en los que mayor confianza hay para combatir futuras pandemias son los científicos (53%), mientras que el 41% desconfía de las vacunas y el 38% de los expertos en salud.