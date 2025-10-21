Caen tres implicados por homicidio en chopería de La Cisterna: autor de disparos está preso en Argentina por robo a “Pampita”

El Departamento OS-9 de Carabineros, en coordinación con el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, logró la detención de tres sujetos directamente vinculados al homicidio de un hombre de 27 años, ocurrido el pasado 16 de julio en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana.

El crimen tuvo lugar durante esa noche, al interior de la chopería “Papi Nano”, ubicada en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 6482, cuando dos individuos ingresaron a rostro descubierto y uno de ellos efectuó nueve disparos hacia el interior del local, impactando en dos ocasiones a la víctima, quien murió a causa de la gravedad de sus heridas.

Rivalidad entre bandas

Según explicó el coronel Francisco Painepan, jefe del OS-9, las labores de análisis criminal y técnicas de investigación especializadas, permitieron reconstruir la dinámica del ataque y posicionar a los responsables en el sitio del suceso.

“Pudimos clarificar cuál era la motivación de este hecho y que tenía relación con un enfrentamiento entre bandas rivales que se dedicaban principalmente al robo al interior del Metro. Por una disputa de territorio se enfrentaron y se provocó la muerte de uno de estos sujetos”, detalló el oficial.

Las cámaras de seguridad fueron clave para seguir el recorrido de los vehículos utilizados por los autores del crimen, los que posteriormente fueron rastreados hasta los domicilios de los involucrados, lo que permitió su identificación plena.

La investigación determinó que tanto la víctima como los agresores mantenían rencillas previas vinculadas al control de zonas donde operaban estas bandas delictivas.

Detenciones, allanamientos y evidencia

Con los antecedentes reunidos, el fiscal ECOH Roberto Contreras solicitó al Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago las órdenes de detención contra los imputados, junto con autorizaciones para allanar seis domicilios en las comunas de San Miguel y San Ramón.

“Se trata de un delito de homicidio calificado, ya que los hechos se gestaron con premeditación conocida y con ensañamiento, actuando de manera sobresegura en contra de una víctima que estaba de espalda y desprovista de toda defensa”, explicó el persecutor.

El operativo, realizado entre lunes y martes, permitió detener a tres de los involucrados, además de incautar evidencia balística y dos vehículos utilizados durante el ataque.

Los detenidos fueron identificados por sus iniciales como M.I.C.A. (19 años) y P.I.M.E. (25 años), ambos con antecedentes policiales, y D.A.R.L. (24 años), quien no registra anotaciones previas.

Autor de los disparos preso en Argentina

Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el autor material de los disparos -quien habría ingresado al local y ejecutado el ataque- se encuentra actualmente arrestado en Argentina.

El sujeto fue detenido en Buenos Aires por su participación en el robo a la vivienda de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, ocurrido en el barrio de Palermo.

“Se solicitó iniciar el proceso de extradición, el cual se verificará en la audiencia del día viernes a través de una formalización en ausencia respecto de uno de los imputados de esta organización criminal”, indicó el fiscal Contreras.

La Fiscalía y el OS-9 continúan las diligencias para determinar la estructura completa del grupo criminal y su eventual relación con otros delitos cometidos en la zona sur de Santiago.