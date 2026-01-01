Calor extremo en el país: Conaf reporta 16 incendios forestales en combate a nivel nacional

Bomberos combaten el incendio forestal que afecta a secotres cercanos a esta localidad ubicada en la novena región. Foto: Ricardo Ulloa/Aton Chile.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que hasta las 19.10 horas de este jueves se mantienen 16 incendios forestales en combate en distintas zonas del país, en un contexto marcado por altas temperaturas y condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego.

De acuerdo con el balance oficial, varios de estos siniestros han requerido la activación de alertas comunales y el despliegue de recursos especializados por tierra y aire.

Uno de los incendios de mayor magnitud es el denominado “Plaza Sur”, que afectó a la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

Según datos preliminares de Conaf, este incendio ha consumido 1.012 hectáreas, convirtiéndose en uno de los más extensos de la actual temporada.

En el lugar trabajaron 10 técnicos, cuatro brigadas, un camión cisterna, maquinaria pesada y tres helicópteros de Conaf, además de personal de Carabineros, la Municipalidad de Las Condes y una ambulancia de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Pese a su magnitud, la autoridad indicó que el siniestro se encuentra controlado, y fue cancelada la alerta amarilla comunal que regía como medida preventiva.

Santiago, 29 de diciembre 2025. Vista desde el Parque Metropolitano Cerro San Cristobal del Incendio Forestal en el sector de San Carlos de Apoquindo en las Comuna de Las Condes Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

En la Región de La Araucanía, el incendio “San Juan 3”, en la comuna de Angol, continúa en combate con una superficie preliminar afectada de 30 hectáreas.

Este foco ha obligado a decretar alerta roja comunal, debido a su comportamiento y al riesgo potencial para el entorno.

En el lugar operan un puesto de mando, cuatro técnicos, cinco brigadas, un avión cisterna, un helicóptero, un camión cisterna y maquinaria pesada de Conaf, en un esfuerzo coordinado para frenar el avance del fuego.

Cabe señalar que otro siniestro, registrado en la comuna de Victoria, ha ocasionado una kilométrica congestion vehicular en la Ruta 5 Sur, que ha mantenido el tránsito vehicular interrumpido por más de una hora.

Otro de los siniestros relevantes se localiza en la ladera de un cerro en la comuna de Paine, Región Metropolitana, donde el incendio “Lomas del Águila” ha afectado de manera preliminar 1,5 hectáreas.

A pesar de su menor extensión, las condiciones del sector llevaron a decretar alerta roja comunal. Para su control, Conaf ha desplegado un técnico, cuatro brigadas, un camión cisterna, un avión de coordinación, un avión cisterna y cuatro helicópteros, priorizando el ataque aéreo y la contención rápida del perímetro.

Desde la Corporación reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención, evitar el uso de fuego en zonas rurales o con vegetación y reportar oportunamente cualquier columna de humo o indicio de incendio.