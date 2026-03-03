SUSCRÍBETE
    Nacional

    Cámara aprueba institucionalizar el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia

    La iniciativa legislativa busca garantizar la continuidad de la búsqueda de personas desaparecidas por la dictadura y fortalecer el deber del Estado de garantizar el reparo a las víctimas independiente del gobierno de turno.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial.

    La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, tras una votación que alcanzó 79 votos a favor, 41 en contra y 16 abstenciones. Con esto la iniciativa fue despachada a segundo trámite constitucional.

    El proyecto tiene como objetivo convertir este programa público en una política permanente, con el fin de que los recursos y personal asignados mantengan su estabilidad, independiente al gobierno de turno. De ser aprobado, este quedaría a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

    Asimismo, la subsecretaría deberá elaborar anualmente un informe que aborde los resultados del plan, considerando las metas y objetivos que integre. Por otro lado, la idea contempla la creación de un comité de Seguimiento y Participación, conformado por 13 miembros, quienes estarán a cargo de asesorar y formular los reparos necesarios al Plan Nacional de Búsqueda durante cuatro años.

    Cabe destacar que en diciembre del año pasado, el Presidente Gabriel Boric y autoridades de Derechos Humanos entregaron el primer informe bienal, donde se detalló el avance de acciones de búsqueda, participación de familiares y medidas orientadas a la verdad y reparación.

    Entre las acciones presentadas se incluye una nómina única de víctimas de desaparición forzada y un mapa georreferenciado de trayectorias. Además se realizaron 157 diligencias en terreno y crearon el Archivo Nacional de la Memoria.

    El plan fue creado como un instrumento del Estado destinado a avanzar en la búsqueda, identificación y restitución de las personas víctimas de desaparición forzada durante el periodo concentrado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

    Además, busca garantizar el derecho de sus familias y de la sociedad a conocer la verdad, promover la justicia, la memoria y evitar la repetición de los crímenes realizados durante el periodo.

    El proyecto avanzó a segundo trámite constitucional en el Senado.

