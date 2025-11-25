BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cámara aprueba restringir licencias de conducir a deudores de pensiones de alimentos

    La iniciativa, que modifica la Ley de Tránsito, impediría obtener o renovar licencias a quienes aparezcan en el Registro Nacional de Deudores.

    Por 
    Roberto Martínez

    Por 80 votos a favor y 36 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes un proyecto de ley que busca restringir la entrega, renovación e incluso mantener vigentes las licencias de conducir a todas aquellas personas que figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

    La propuesta, que modifica la Ley de Tránsito, fue presentada por un grupo transversal de parlamentarios encabezados por la diputada Alejandra Placencia (PC), junto a Boris Barrera (PC), Ana María Bravo (PS), Felipe Camaño (IND), Luis Cuello (PC), Marta González (IND), Emilia Nuyado (PS), Daniela Serrano (PC) y Gael Yeomans (FA).

    Tras su aprobación en general el pasado 10 de septiembre, el texto había regresado a la Comisión de Mujeres para revisar indicaciones, pero estas fueron rechazadas tanto en comisión como en la Sala. Con esto, el proyecto queda listo para su segundo trámite constitucional en el Senado.

    ¿Qué establece el proyecto?

    La iniciativa introduce un nuevo requisito para obtener o renovar licencias, que es no estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores. Para ello, los departamentos de tránsito deberán verificar la condición de cada solicitante antes de entregar el documento.

    Además, el proyecto establece que, si una persona obtiene la licencia y posteriormente es incorporada al registro de deudores, la licencia deberá ser cancelada.

    Para el cumplimiento de esta disposición, los Departamentos de Tránsito y Transporte Público Municipal deberán realizar revisiones mensuales del registro y notificar vía correo electrónico o carta certificada la cancelación administrativa.

    A quienes se les retire la licencia bajo esta causal, se les permitirá volver a solicitarla tan pronto salgan del registro, sin la obligación de esperar los dos años que exige la ley en otros casos de cancelación.

    Asimismo, quien figure como deudor no podrá renovar su licencia hasta regularizar su situación.

    Durante la discusión de la moción, parlamentarios de distintas bancadas coincidieron en que la medida apunta a promover el pago efectivo de pensiones de alimentos, obligación que afecta directamente a miles de niñas, niños y adolescentes.

    Según datos de Contraloría expuestos durante el debate, entre 2022 y 2024 3.400 personas inscritas en el registro lograron obtener o renovar licencias, pese a adeudar en conjunto más de $17 mil millones.

    Otro punto que se abordó fue que el 70% de los municipios no cumplió la normativa actual, que ya prohíbe entregar licencias a quienes tengan deudas alimentarias.

    Frente a ello, varios legisladores afirmaron que la ley vigente “quedó corta” y requiere ajustes para cerrar espacios de incumplimiento.

    Carga administrativa y falta de fiscalización

    Uno de los puntos controvertidos durante el debate apuntó a que la problemática no tenía que ver con la ausencia de una norma, sino la falta de fiscalización por parte de los municipios.

    En este sentido, parlamentarios advirtieron que la propuesta podría sobrecargar a los departamentos de tránsito con obligaciones adicionales, sin resolver las debilidades operativas de fondo.

    Pese a ello, la mayoría visó la moción, señalando que avanzar en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias es una prioridad social.

    Más sobre:Licencia de conducirDeudores de pensionesCámara de DiputadosMunicipiosNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    México: detienen a reclutador de sicarios que asesinaron al alcalde de Uruapan

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow

    Denuncias por difusión de contenido sexual sin consentimiento de mujeres aumenta 444%: Ley Integral lo tipifica como delito

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Quiñenco llega al 66% en SAAM y dice que tomaron una oportunidad de compra “sin cruzar el umbral que implicaría realizar una OPA”

    Presupuesto 2026: Senado repone recursos para seguridad, pero rechaza montos para sitios de memoria y pase cultural

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    3.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    4.
    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    5.
    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cámara aprueba restringir licencias de conducir a deudores de pensiones de alimentos
    Chile

    Cámara aprueba restringir licencias de conducir a deudores de pensiones de alimentos

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre
    Negocios

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Quiñenco llega al 66% en SAAM y dice que tomaron una oportunidad de compra “sin cruzar el umbral que implicaría realizar una OPA”

    Presupuesto 2026: Senado repone recursos para seguridad, pero rechaza montos para sitios de memoria y pase cultural

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico
    Tendencias

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    ¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28
    El Deportivo

    ¿Colo Colo entra a la Sudamericana? Revisa la tabla de la Liga de Primera tras la fecha 28

    Huachipato se lleva un triunfo clave ante Ñublense y se acerca a Colo Colo en la lucha por la Copa Sudamericana

    Sin Paulo Díaz: River Plate cae ante Racing en la última jugada y es eliminado del Clausura argentino

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven
    Cultura y entretención

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Frank’s White Canvas presenta su nuevo disco en una gira por Chile

    México: detienen a reclutador de sicarios que asesinaron al alcalde de Uruapan
    Mundo

    México: detienen a reclutador de sicarios que asesinaron al alcalde de Uruapan

    “Mentiroso” y “cínico”: Las críticas del vicepresidente Lara a Rodrigo Paz que complican el inicio del gobierno boliviano

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad