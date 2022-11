Cámara de Diputados aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

La Cámara de Diputadas y Diputados, este miércoles, aprobó extender por otros 15 días el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur.

Se trata de la duodécima prórroga solicitada por La Moneda al Congreso, que fue visada por 96 votos a favor, 20 en contra y cinco abstenciones.

La renovación contó con un apoyo transversal de los parlamentarios presentes en la sesión. Sin embargo, tal como en otras ocasiones, también se registraron desmarques oficialistas y rechazos por parte de la oposición.

El estado de emergencia, que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas, fue decretado el 16 de mayo por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

En dichas zonas, actualmente rige una undécima prórroga que vence el domingo 27 de noviembre, según el oficio ingresado por el Ejecutivo.

Con la aprobación en la Cámara Baja, la medida será discutida esta jornada en el Senado y, en caso de respaldarse en esa corporación, el estado de emergencia se extenderá hasta el 12 de diciembre.

Monsalve por “variante” del estado de excepción: “Nos parece que es una herramienta necesaria”

La discusión sobre una nueva prórroga se da en medio del ingreso de la reforma constitucional para crear una “variante” del estado de excepción, frente a la disconformidad del Ejecutivo con la duración de la herramienta y las restricciones que conlleva su aplicación.

La iniciativa, que será debatida primero en el Senado, permitiría extensiones de 60 días -en vez de los 15 que admite la actual legislación- y no contemplaría limitaciones al derecho a reunión.

Durante la sesión en el hemiciclo de la Cámara, el ministro (S) del Interior, Manuel Monsalve confirmó que el proyecto fue ingresado durante la noche del martes y llamó a que el debate en torno a la iniciativa sea “democrático”.

“Esperamos que se aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”, expresó y agregó que “nos parece que es una herramienta necesaria”.

Además, remarcó que como gobierno utilizarán todas las herramientas que el Estado de derecho concede, con el objetivo de “garantizar mayores condiciones de seguridad a todas las personas que viven en la Macrozona Sur”.

“Tenemos una convicción en ese aspecto y quiero decir que las convicciones no son contradictorias. El gobierno ha tenido la capacidad no solo de decretar estado de excepción, no solo de fortalecer las capacidades de la policía, también de modificar la estrategia en la cual se despliegan los estados de excepción, para darle más eficacia al derecho a la seguridad pública”, señaló.